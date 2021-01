Vystřílet si v NBA večírek s drinky mohl i český Adonis v dresu Chicaga. Kubelka se v době krize učil na kurtu

Byl výbušný, rychlý. Střílel jednou rukou z dálky i blízka. Přesně. K tomu dobrý obránce. Herní agresivitu nasál na basketbalovém kurtu Grattan v San Franciscu.

Bylo to za Velké hospodářské krize, v syrových, neutěšených časech. Na hřišti proti němu většinou stáli větší a tvrdší chlapi. Frank Kudelka byl ještě mladík. I když už tehdy robustní, silný a nebojácný. Dobře vybavený na cestu do NBA.

Kudelka v NBA debutoval 1. listopadu 1949 v týmu Chicago Stags. Jeleni vznikli v roce 1946 a další rok se už pyšnili účastí ve finále ligy (tehdy BAA). „Když táta přišel do Chicaga, majitelem týmu byla rodina Sbarbaro – byli v podstatě mafiánskou famílií. Po vítězstvích byli hráči zvaní na jakési divoké afterparty s tanečnicemi a drinky. Ale po prohrách ne,“ vypráví Frank Steven Kudelka. „Táta neměl žádného agenta, jeho první plat byl 7000 dolarů, koupil si tehdy buicka. Myslím, že za fotoreklamu na limonádu 7 Up dostal 200 dolarů. Tehdejší hráči určitě nevydělávali moc.“

S jablkem na basketbalové cestě za slávou

Podle postavy a hry mohl Kudelka nosit přezdívku třeba pardál. Ale volalo se na něj Apples. Cestou na hřiště Grattan věčně kousal do jablka. A přezdívka seděla k jeho povaze. Agresivitu si nechával pro hru, jinak byl příjemný kluk s jablkem. Chuť na ně měl možná někde v genech. Jeho moravští rodiče dopluli do USA ze starého kontinentu. A jabloň, nejstarší kultivovaný strom Evropy, byla na Moravě u každého domu. I v San Franciscu voněly jablečné koláče, které pekla Kudelkova maminka.

Applesovy rodiče nejdříve zakotvili v Utahu, kde se jim narodila dcera (1920), později se přesunuli do Kalifornie. Frank se narodil už v San Franciscu v červnu 1925. „Můj dědeček byl obsluhovač stroje v konzervárně, stejná práce, jakou měl v Československu. Babička měla jen 165 centimetrů, ale byla to silná žena, velmi pilná. Neznám detaily, ale z Evropy odešli kvůli válce. Bylo mi jenom kolem 10 let, když zemřeli, ale stále si pamatuji babiččinu polévku s játrovými knedlíčky, jablečný koláč či telecí řízky a moje rodina je stále dělá,“ vzpomíná basketbalistův syn Frank Steven.

Basket začal Apples hrávat v chlapeckém kroužku, věnoval se i baseballu. „Vzdal jsem se ho v druhém ročníku na St. Mary’s,“ vzpomínal Kudelka s tím, že se chtěl koncentrovat na basketbal: „Vždy jsem ho měl rád, protože je v něm více akce.“ Za války, než přišel v roce 1946 na St. Mary’s College, sloužil tři roky u pobřežní stráže. A nastupoval za armádní týmy San Francisco Surf Riders a Alameda Sea Lions.

Na St. Mary’s, kde studoval ekonomii a obchod, se stal basketbalovou legendou. Univerzitní kouč vychvaloval jeho rychlost, agresivitu a energii. „Má úžasnou ruku,“ oceňoval jeho střelecké schopnosti. On i další lidé z basketbalové komunity předvídali, že se Frank stane jedním z nejlepších nováčků v NBA. Apples měřil 188 centimetrů, tehdy mu to stačilo na pozici shooting guarda či small forwarda. Na univerzitě byl nesmírně populární. Noviny o něm psali jako o čtyřiadvacetiletém Adonisovi českého původu. Zdůrazňovali přátelskou povahu. Má čestné místo v univerzitní sportovní síni slávy. „Táta hrál na St. Mary’s s číslem 17 a byl první All-American (nejlepší vysokoškolští basketbalisté ročníku) v historii této školy. Upřímně řečeno, je to trochu zklamání, že nevyřadili jeho dres. Naše rodina doufala, že škola nabídne tenhle druh uznání za jeho úspěchy,“ říká Kudelkův syn. Dodnes pečlivě opatruje album novinových výstřižků z otcovy kariéry.

První etnický Čech v NBA

Jeleni, u kterých Apples debutoval v NBA, hrávali v aréně Chicago Stadium, která měla kapacitu 17 tisíc fanoušků. V roce 1995 byla stržena. Ovšem klub byl „rozbořen“ ještě mnohem dříve.

Podle novinových článků tým začínal s názvem Atomics. A toto jméno neslo silný politický kontext. Bylo to v době, kdy Churchill ve Fultonu velmi nevlídně promluvil o Stalinově rozpínavosti a Truman mu přikyvoval. Spekuluje se, že manažeři později název zavrhli kvůli nedávnému výročí svržení jaderných bomb na Japonsko a také nechtěli atomem dráždit v době, kdy se rodila studená válka a mezi Západem a SSSR stoupalo napětí.

Apples v prvním utkání v prestižní lize proti Lapchickovým (legendární hráč i kouč s českými kořeny) Knicks zaznamenal sedm bodů a hned patřil mezi mladé hvězdy soutěže, s průměrem 6,7 bodu a 2 asistence na utkání. Kudelka měl však poměrně smůlu na týmy: Stags po sezoně zanikli a stejný osud se týkal i Capitols z Washingtonu, kteří si Kudelku vybrali v tzv. dispersal draftu (týmy NBA si rozdělili hráče Chicaga). Kudelka byl v polovině ročníku přidělen k Bostonu Celtics a chvíli byl tak skleslý, že uvažoval o konci kariéry. Už mu však asi nikdo nevezme, že byl prvním etnickým Čechem v NBA – v její první sezoně 1949/50.

NBA se tehdy zrodila sloučením dvou lig, BAA a NBL. NBA ale později začala prosazovat svoji verzi historie, v které soutěž vznikla založením BAA o tři roky dříve. V Basketbalové asociaci Ameriky má čechoamerické prvenství pivot New York Knicks Richard Holub (trénoval ho tam už zmiňovaný Joe Lapchick), kterého prarodiči byli Češi.

Kudelkova rodina říká, že Apples byl na svůj původ hrdý. „Jsem si jistý, že když byl malý kluk, rodiče s ním mluvili česky. Ale nenutili ho do toho a kolem nebyly žádné české děti, takže po tom, co začal chodit do školy, už mluvil jen anglicky,“ řekl Frank Steven.

Apples už při univerzitních studiích přemýšlel o koučování a potom v NBA chodil každý léto na trenérské kurzy. Celtics v čele s koučem Redem Auerbachem ho ale nakonec přesvědčili, aby se k nim připojil. Kudelka se tak stal spoluhráčem rozehrávače Boba Cousyho, tehdy nováčka a vycházející superhvězdy ligy.

Ačkoli byl v NBA velmi oblíbený a „nejlepším mladým mužem na světě“, jak říkala třeba majitelka bytu, který si pronajímal, ani u Celtics moc dlouho nevydržel.

Klub ho na podzim prodal do Baltimoru Bullets. Sezona 1951/52 byla pro Kudelku ta nejpovedenější mezi profíky. V průměru dával 9,3 bodu, připisoval si 4,2 doskoku a téměř 3 asistence na zápas (nejlepší střelec týmu Fred Scolari 14,6 bodu, 3,3 doskoku a 4,7 asistencí).

Na pivo jsme určitě zašli

Proti Fort Wayne Pistons si Apples s třiadvaceti body stanovil osobní maximum. V tomhle klubu se střetl s kamarádem z dětství Kevinem O’Sheaem. I další ročník začal v dresu Kulek, ale zanedlouho se zase musel stěhovat, tentokrát do města bratrské lásky.

Když na konci roku 1952 přišel do kabiny Philadelphie Warriors, čekal ho tam československý parťák, proti kterému před měsícem nastoupil v zápase. To se jenom krátce pozdravili. Na delší řeč přišlo, až když byli spoluhráči. Pensylvánská basketbalová legenda Bill Mlkvy, kterému je v současnosti téměř 90 let, vzpomíná: „Frankie Kudelka? Jo, jasně, že si na něj pamatuju! Díky, že jste mi ho připomněli. Byl to fajn chlápek a kvalitní hráč, o pár let starší než já. Oba moji rodiče byli Slováci, vyrůstal jsem v slovenské komunitě a to příjmení Kudelka mi něco říkalo. Tak jsem se ho na to zeptal. ‚Já jsem Čech‘, odpověděl mi vesele. Stejně jako já i on pocházel z imigrantské rodiny.“ Pamatuje si na nějakou konkrétní příhodu s Kudelkou? „Bohužel ne, ale určitě jsme spolu byli na pivě, to si pište,“ dodal Mlkvy.

Applesův poslední zápas v NBA přišel v lednu 1953, pak ho Warriors propustili. Jeden ročník ještě působil v týmu Washington Generals, který hrával exhibice proti světoznámým košíkářským kouzelníkům Harlem Globetrotters. V roce 1955 se oženil s životní láskou, modelkou Dian a začal pracovat v kanceláři starosty svého rodiště.

V bitvě za důchody pro bývalé hráče NBA

Koučem se tedy nestal, ale s basketbalem a NBA byl spojený stále. Dlouhou dobu byl jedním z lídrů v boji za vyplácení důchodů pro zhruba 90 hráčů z jeho generace, kteří nebyli začlenění do penzijního fondu kvůli tomu, že v NBA odehráli méně než pět let. „Tvrdě bojoval za penze pro hráče z před roku 1965 a nakonec je po jeho smrti dali do kolektivní smlouvy, takže je to rozhodně součástí jeho odkazu,“ říká Frank Steven a pokračuje: „Bohudík, ty finance mámě pomohly, ať už s potravinami, nebo jinými věcmi, první šek, co dostala od ligy, byl ve výši 12 000 dolarů a pak dostávala přibližně každý týden slušnou částku.“

Frank Kudelka miloval rybaření, speciálně v kalifornské Bay Area, a byl i velkým fanouškem sportu. Nenechal si ujít zápasy americko-fotbalové NFL a Frank Steven tvrdí, že o NBA věděl úplně vše: „Bylo to jeho náboženství. Jeho největším oblíbencem byl Michael Jordan, líbila se mu jeho soutěživost a vítězná mentalita.“ Apples bohužel zemřel v květnu 1993 po dlouhém boji s nemocí a třetího titulu Chicaga Bulls v řadě se nedočkal.

Spolupráce na článku: Národní basketbalové muzeum