Vždy byla milá a usměvavá, vzpomíná Šebrle. Sportovci i politici ocenili výkony a lidskost Zátopkové

Praha Čeští sportovci i politici litují skonu olympijské vítězky z Helsinek 1952 Dany Zátopkové. Legendární oštěpařku, která zemřela dnes ráno ve věku 97 let, považují nejen za výjimečnou sportovkyni, ale i za mimořádnou osobnost.

S manželem Emilem, legendárním vytrvalcem a čtyřnásobným olympijským šampionem, tvořili výjimečný pár. „Byly to největší atletické celebrity našeho státu a udělali obrovskou reklamu pro naši republiku, pro armádní sport. Tenhle pár znali fandové atletiky na celém světě,“ řekl šéf Dukly Jaroslav Priščák.

Pro českou veřejnost byli inspirací i svými občanskými postoji. „Lidi je milovali za to, jak reagovali na ty těžké okamžiky. Navíc to byli skvělí vypravěči, jak Emil, tak Dana. Měli jsme je strašně rádi, Je to velký smutek pro nás pro všechny,“ litoval Priščák.

Ranní zpráva rozlítostnila také oštěpařského světového rekordmana Jana Železného, který se díky svému otci znal se Zátopkovými už od dětství. „Dana byla pro mě člověk s velkým Č nejenom z toho sportovního hlediska, ale hlavně z toho lidského. Byly tam i osobní a rodinné vazby, protože se hodně kamarádila s tátou. Je to tak mimořádná osobnost, že se to nedá ničím nahradit. V mém životě zůstane prázdné místo, protože jsem ji měl extrémně rád,“ řekl v nahrávce pro média.

K Zátopkové měla blízko rovněž další výrazná osobnost českého oštěpu, světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková. „Velmi mě to mrzí, Dana byla úžasná žena. Mrzí mě, že jsem za Danou v poslední době nemohla do nemocnice přijít, nechtěla jsem ji ohrozit kvůli virózám mých malých dětí, ale jsem ráda, že jsem měla informace, že alespoň v rámci možností byla v poslední době spokojená a měla se relativně dobře,“ litovala osmatřicetiletá atletka.



Smutek neskrýval ani předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. „Pro českou atletiku je to bolestná ztráta, odešla nejen legenda našeho sportu, ale především žena, která se snažila kolem sebe rozdávat radost a motivovala aktivně celé generace atletů v jejich úsilí k dosažení sportovní excelence. Odkaz skvělého olympijského páru Dany a Emila bude zapsaný v dějinách české i světové atletiky zlatým písmem a bude tu navždy,“ řekl.

Často se se Zátopkovou setkával rovněž někdejší světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle. „Velmi dobře jsem se s ní znal. Vždy byla na každého milá a usměvavá. Kdykoliv jsme se s ní setkal, objala mě a cítil jsem, že mě má svým způsobem ráda. Dnešní zpráva o jejím úmrtí je pro mě rána a sportovnímu světu bude chybět,“ uvedl.

Ve stejném duchu hovořil i předseda České unie sportu Miroslav Jansta. „Měl jsem ji rád nejen jako vynikající sportovkyni, ale také jako skvělého člověka, který kolem sebe šířil úsměv, optimismus a dobrou náladu. Byla a stále bude vzorem mnoha sportovním generacím.“

Lítost vyjádřil i premiér Andrej Babiš a Zátopkovou označil za bojovnici. Je podle něj i inspirací. „Inspirace pro nás všechny a především dnes. Věřit, že se všechno zvládne, tak jako to zvládla ona. Moc jsem si jí vážil,“ uvedl. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nebyla Zátopková jen slavnou československou atletkou, ale také významnou morální autoritou.

Zátopková se podle představitelů Dukly na odchod připravovala. „Už dlouho s námi o tom Dana mluvila, že už se chystá na cestu. Snad všichni, co jsme jí měli moc rádi a vážili si jí. Byla skvělou vypravěčkou, velmi ráda zpívala písničky,“ uvedli zástupci armádního klubu na sociálních sítích.

Termín posledního rozloučení a samotná organizace pohřbu se nyní řeší. Situaci komplikují aktuální omezení kvůli pandemii koronaviru.