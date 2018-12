Zaskáče si Kellnerová v Praze? Pokud ano, tak bez klisny za čtvrt miliardy

PRAHA Je to pro ni splněný sen, jemuž příliš nevěřila. Až ve čtvrtek v pražské O2 areně začne prestižní vyvrcholení parkurové sezóny, dvaadvacetiletá Anna Kellnerová, bude u toho. Ačkoliv se zatím neřadí mezi nejzářivější jezdecké hvězdy světa, v Česku je na ni upřena mimořádná pozornost. Vděčí za to nejen slavnému jménu, ale i dosavadním výsledkům.

Dcera nejbohatšího Čecha Petra Kellnera posbírala již čtyři tituly mistra republiky – dva mezi juniory a v kategorii mladých jezdců. Zároveň je považována za jednu z největších českých skokových nadějí pro účast na olympijských hrách v japonském Tokiu.



„Mít možnost závodit s takovými jezdci před českým publikem bude neuvěřitelný zážitek. Strašně se na to těším,“ líčí Kellnerová. Zatím ale není zřejmé, jestli si závod užije přímo z kolbiště. Z pětičlenného týmu Prague Lions totiž může být nominovaná pouze čtveřice jezdců, přičemž do každého kola nastoupí tři. Manažerka družstva Jessica Kürtenová určí konečný výběr pro Prague PlayOffs 2018 až ve středu večer. Lze se ovšem domnívat, že českou naději nebude chtít o soutěžení před domácími fanoušky připravit.

Jisté naopak je, že pokud do sedla usedne, nestane se tak na klisně Catch Me If You Can. S koněm, kterého ji před nedávnem údajně za čtvrt miliardy korun pořídil otec, si musí nejprve vytvořit vztah. Proces vzájemného seznamování trvá zpravidla kolem půl rok. „Aby vytvořili úspěšný pár, který se prosadí na nejvyšší úrovni, musí nejdříve trénovat a závodit na podnicích, které nepatří do nejvyšší kategorie,“ tvrdí trenérka Kürtenová.



Mladá dáma, v týmu označovaná familiárně jako Anička, letos při soutěžích Global Champions League sedlala tři koně – valacha Balguera, hřebce Classica, s nímž pomohla Prague Lions k vítězství na plážích v Miami Beach, a hřebce Silverstona G, jehož na začátku roku zakoupil Kellner – stejně jako klisnu Catch Me If You Can – od uznávaného německého chovatele Paula Schockemöhleho.

Talentovaná česká jezdkyně Anna Kellnerová na koni Silverstone G.

Zajímavostí je, že Kellnerová, která se u koní pohybuje odmala, má na tato zvířata alergii. Tlumit ji musí každé ráno prášky. „Mám ji nejen na koně, ale také na slámu a seno,“ prozradila dříve v rozhovoru pro Magazín DNES.



Důležitý bude pro české družstvo hned úvodní den závodů. Ve čtvrtek je na programu čtvrtfinále týmové soutěže, z nějž do pátečního semifinále nepostoupí čtyři nejhorší mužstva. „Může se stát, že nám nevyjde a v pátek nebudeme moci startovat,“ uvědomuje si Aleš Opatrný, druhý český jezdec.



Na parkovišti u libeňské haly bude dohromady ustájeno přes 200 koní. Jejich celková hodnota dosahuje několika (možná až desítek) miliard. Za největší koňskou superstar je považovaný devítiletý valach z Nizozemska Explosion W, s nímž soutěží britský jezdec Ben Maher, mimo jiné olympijský šampion z Londýna 2012. Dvojice letos ovládla významnou soutěž jednotlivců Longines Global Champions Tour, na prize money za rok vydělala přibližně 25 milionů korun.







I kvůli astronomickým hodnotám kopytníků budou kolem O2 areny probíhat přísná bezpečnostní opatření. Pořadatelé je nechtějí konkretizovat, myslet ale musejí třeba i na to, aby se plachá zvířata nezaběhla do nedalekého centra.



Samozřejmostí je pak prvotřídní péče. Koně budou mít po skocích k dispozici fyzioterapeuty a chiropraktiky. S regenerací jim pomohou například chladící bandáže či přenosné masážní deky. Ve vyhřívaných stanech pro ně budou rovněž nachystány dobroty nebo plyšové hračky, aby si zvířata také vyčistila hlavu a nemyslela pouze na překážky.