Z parkuru se stal byznys za miliardy. Jde o vztah mezi člověkem a zvířetem, oponují jezdci

PRAHA Původně šlo o zábavu šlechty a armádních důstojníků. Svět vojenských uniforem a honosných klobouků ovšem postupně nahradil lesk peněz. Parkurové skákání lze v současnosti považovat za synonymum pro miliardový byznys, ačkoliv sami jezdci takové označení odmítají s tím, že jde zejména o vztah mezi člověkem a zvířetem. Koňská show, která láká celebrity, zavítá ve čtvrtek do Prahy.

„Je to jako ve všech sportech, které nejsou závislé jen na atletovi. Když chce člověk nejlepšího koně, musí zaplatit více,“ vysvětluje Aleš Opatrný, nejzkušenější český jezdec parkuru. Také on se koncem tohoto týdne představí v O2 areně. Právě v libeňské hale se uskuteční finále prestižní parkurové série Global Champions – Prague PlayOffs 2018. Na odměnách si vítězové rozdělí pohádkových 11,5 milionů eur, v přepočtu 300 milionů korun.

Parkurový svět celebrit

Dosáhnout nejkratšího času, dopustit se nejmenšího počtu chyb a zároveň se prezentovat nejlepším stylem. Tak z ní zjednodušený popis sportu, během něhož jezdec na koni zdolává až 160 centimetrů vysoké překážky.

Historie parkurové skákání se datuje od druhé poloviny 19. století. Vzniklo patrně v roce 1865 v irském Dublinu. Na olympijských hrách se objevilo prvně v roce 1900, přičemž o jeho rozvoj se nejvíce zasloužili důstojníci britské kavalérie, kteří skoky přes překážky trénovali jezdce i koně. Popularitu však parkur začal získávat až po druhé světové válce, kdy se pozvolna dostával do hledáčku televizních stanic.

V posledních letech je tento jezdecký sport stále více spojovaný s celebritami, které mu propadly, což z něj činí mimořádně atraktivní a sledovanou podívanou. Parkuru se věnují namátkou Jessica Springsteenová, dcera proslulého hudebníka, Jenniffer Gatesová, dcera spoluzakladatele Microsoftu, či Athina Onassisová, vnučka známého lodního magnáta. V tuzemském prostředí by šlo najít paralelu v Anně Kellnerové, dceři nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

„Náš sport mediálně roste a tím je zviditelňován. Když si ho vezmu v Česku před 25 lety, je to úplně jinde,“ tvrdí sedmatřicetiletý Opatrný. Poprask nedávno způsobil i nákup klisny Catch Me If You Can, kterou majitel finanční skupiny PPF pořídil své dceři. Údajně za čtvrt miliardy korun. Pro neznalé těžko pochopitelná suma, v parkurovém dění běžná cena koně špičkové úrovně. Ti nejlepší jsou ovšem schopni týmům vyhrát desítky milionů korun ročně.

Prosadit se ale dá i bez stamilionových investic. Nejznámější český jezdec Aleš Opatrný je toho důkazem. S jezdectvím začínal již jako malý kluk. Nejprve se po vzoru svého otce Václava, trojnásobného mistra republiky, věnoval military neboli jezdecké všestrannosti. V 17 letech ovšem dostal příležitost jít do německé parkurové stáje a u tohoto odvětví zůstal.

Český parkurový jezdec Aleš Opatrný.

Rodák z Hořovic, který se v roce 2000 stal juniorským evropským šampionem, se parkurovému skákání věnuje profesionálně řadu let. Během své kariéry prý již zažil několik situací, kdy mu byla nabídnuta za koně astronomická částka. Konkrétnější ale nechce být. „Někdy se zvíře prodalo, někdy jsem si jej nechal. Je to byznys, ale rozhoduje i sportovní aspekt. Pořád chci závodit, zlepšovat se a k tomu potřebuji nejlepší koně,“ říká.



Aleš Opatrný (37) Narodil se 18. září 1981 v Hořovicích do jezdecké rodiny. Jeho otec Václav je trojnásobný mistr republiky v jezdecké všestrannosti neboli military. Právě na rodinném statku se Aleš naučil jezdit. V roce 2000 se stal mistrem Evropy do 21 let, několikrát se stal mistrem republiky. Reprezentuje české týmy Prague Lions a Czech Equestrian Team.

V současnosti Opatrný trénuje patnáct koní. Zhruba polovina z nich je jeho, zbylou část vychovává pro cizí majitele. V pražské O2 areně, kam se sjedou nejlepší parkuroví jezdci světa, se představí s běloušem VDL Fakirem, s nímž absolvoval převážnou část sezóny. Toho před lety pořídil český tým Czech Equestrian Team. Za kolik Opatrný odmítá sdělit, hodnota koně ale prý stále roste.

S českým koněm na olympiádu?

Ti nejlepší parkuroví koně pocházejí většinou z Německa, Nizozemska či Belgie, které jsou považovány za chovatelské velmoci. Česko za nimi v tomto směru značně zaostává, což je dáno také uzavřenými hranicemi za komunistického režimu, kdy nebylo možné žádná kvalitní zvířata dovážet. I v českém chovu se ovšem pár výjimečných koní poslední roky objevuje. „Jsou to zvířata, které mají sice třeba belgické rodiče, ale jsou narozená v Česku,“ říká jezdec.

Ačkoliv se situace u nás stále zlepšuje, Česko podle Opatrného nikdy nebude schopné v tomto ohledu konkurovat zahraničí, neboť se v něm nechová tak velký počet kopytníků.

Český parkurový jezdec Aleš Opatrný na olomoucké Grand Prix.

Kvalitní, úspěšné koně ovšem nedělá pouze prvotřídní rodokmen. Měli by disponovat třemi základními vlastnostmi – být schopní, opatrní a „jezditelní“. „Zároveň musí mít srdce ke sportu a chtít bojovat za dvojici,“ líčí Opatrný.



Takovým koněm by prý jednou mohl být i nyní sedmiletý Forever. „Je to jeden z nejlepších koní, které jsem kdy měl. Navíc je narozený a odchovaný přímo u nás,“ říká Opatrný se slovy, že už nyní zvíře poptávají zájemci ze zahraničí. Český reprezentant jej ale momentálně zatím neplánuje prodat.



Jeho největším snem je totiž účast na olympijských hrách, která mu před dvěma lety těsně unikla. Čas na to Opatrný ještě má. Parkurové skákání je dlouhověký sport, o čemž svědčí i výkony Brita Nicka Skelton, jenž vyhrál zlatou medaili na Hrách v brazilském Rio de Janeiru v 58 letech.