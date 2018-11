ŽIVĚ: Siniaková - Keninová 7:5; 5:4 ve 2. setu. Češka je krůček od zisku Fed Cupu

PRAHA Jediný bod chybí českým tenistkám k zisku Fed Cupu. Jako první o něj bojuje Kateřina Siniaková, která v sobotním zápase ve dvou setech porazila Alison Riskeovou. Proti ní nastoupila Sofie Keninová, podlehnuvší v prvním utkání Barboře Strýcové. Nedělní střetnutí můžete sledovat v online přenosu na serveru Lidovky.cz.

V sobotním utkání Siniakovou k vítězství dotlačilo skoro patnáct tisíc diváků. „Je něco speciálního hrát poprvé tady před skvělou atmosférou, budu si to navždy pamatovat. Doufám, že budu mít víc a víc podobných zápasů. Moc jsem si to užila,“ řekla Siniaková.

Zápas s Riskeovou začaly dvě hry, trvající bezmála čtvrt hodiny a zdálo se, že i zápas Siniakové bude maratonský. Češka ale získala převahu, vedla 4:1 a od stavu 4:3 přidala dvě hry. V druhém setu přišla první o podání a ztrácela 1:3 a 4:5, ale otočila na 6:5. Při svém podání ještě zápas neukončila, v tie-breaku rychle vedla 4:0 a náskok už nepustila.

Czech Republic is one set away from a 6️⃣th #FedCup title in the last 8️⃣ years after @K_Siniakova breaks to win the opening set 75



2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/15TY8rGXN4