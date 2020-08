Znovu ve žlutém. Alaphilippe ovládl druhou etapu a vede celkové pořadí Tour de France

Nice Na loňské Tour de France se oblékl do žlutého dresu ve třetí etapě, tentokrát se mu to povedlo už o den dříve. Francouzský cyklista Julian Alaphilippe předstihl v dramatickém dojezdu druhé etapy Švýcara Marca Hirschiho a dostal se do celkového vedení.

V minulých ročnících platilo, že první etapy Tour znamenaly spíše příležitosti pro sprintery a že velká stoupání následovala až později. Tentokrát to bylo jiné. „Horská etapa se dvěma vrcholy vyššími než 1 500 metrů už druhý den, to je premiéra,“ komentoval ředitel závodu Christian Prudhomme. Tím prvním byl Col de la Colmiane (16,3 km; 6,3 %), poté přišel na řadu Col de Turini (14,9 km; 7,4 %). V závěru pak jezdce ještě čekala dvojice kratších výšlapů, ideálních pro klasikáře.

„Sprintera, který v předchozím dni získal žlutý dres, čeká složitá situace,“ předpovídal Prudhomme. To se potvrdilo. Alexander Kristoff sice ještě první kopec absolvoval v balíku, na tom druhém už ale ztrácel a jeho manko na nejlepší začalo narůstat. Bylo jasné, že vítěz etapy si oblékne žlutý dres. Třicet kilometrů před cílem už byl šestičlenný únik dne dávno pohlcen a na čele pelotonu šlapali jezdci stáje Jumbo-Visma. Nizozemský tým jel ostré tempo. Když v jednom ze sjezdů spadl Daniel Felipe Martínez z EF, vítěz Critéria du Dauphiné, měl co dělat, aby se vrátil zpět. Jinak se ale na čele dlouhou dobu nic nedělo. Ještě patnáct kilometrů šlapal peloton pohromadě a vyčkával. Pak to ale přeci jen přišlo. Tour de France COL @letour_col ⏮ Revive el último km de la victoria de @alafpolak1 en el Paseo de los Ingleses de Niza. #TDF2020 https://t.co/iq5Pojbdeg oblíbit odpovědět Při nájezdu do posledního stoupání se před Jumbo dostali Bob Jungels a Julian Alaphilippe, jezdci stáje Deceuninck-QuickStep. Chvilku balík táhli, pak se druhý jmenovaný zvedl ze sedla a zaútočil.

K Alaphilippovi se připojil Marc Hirschi ze Sunwebu, později i Adam Yates z Mitcheltonu-Scott a společně si vypracovali malý náskok. Trojice vzorně spolupracovala a pomalu se vzdalovala pelotonu. Když se přehoupla přes závěrečný výšlap, k dobru měla zhruba 20 sekund. Bude to stačit? Ano. Ale těsně. V posledním kilometru trojice taktizovala, dlouho čekala a peloton už byl těsně za ní. Pak se ale přeci jen Alaphilippe zvedl ze sedla a šlápl do pedálů. Déšť, pády favoritů a norská radost. První etapu Tour vyhrál Kristoff, Sagan dojel pátý Rychle si vypracoval náskok několika metrů. Hirschi, který zažívá premiéru na Grand Tour, byl však těsně za ním a zdálo se, že ho dotahuje. Jenže se mu to už nepodařilo. Francouz proťal cílovou čáru jako první, zvedl ruku k nebi a oslavoval. V loňském roce se do žlutého dresu oblékl po třetí etapě, letos, ačkoliv vyhlásil, že celkové pořadí není jeho cíl, se mu to podařilo o den dříve. Na třetím místě finišoval Yates, který se díky prvnímu místu na bonifakční prémii dostal na druhé místo celkového pořadí. Na Alaphilippa ztrácí 4 sekundy. Jak se vše odehrálo První odpadlíci. Nervozita, déšť a pády. Těmito třemi slovy by se dal charakterizovat první den Tour. Náročné podmínky si vybraly i svou daň. Na startu druhé etapy se už nepředstavili John Degenkolb (nedojel do cíle v časovém limitu), Philippe Gilbert a Rafa Valls (oba kvůli zranění). Těžká zkouška. Stejně jako v předchozí etapě, i tentokrát byl start a cíl v Nice. Profil trati byl ale úplně odlišný. Na 187 kilometrech peloton čekalo 3750 výškových metrů a dvě vrchařské prémie první kategorie – Col de la Colmiane (16,3 km; 6,3 %) a Col de Turini (14,9 km; 7,4 %). V zelené. Do etapy Peter Sagan startoval v zeleném dresu, ten vezl ale díky tomu, že Alexander Kristoff jel ve žlutém a Mads Pedersen v bílém. Že se chce dostat na čelo bodovacího žebříčku Slovák prokázal, když se hned po startu společně s dalšími osmi závodníky pustil do úniku. Slovenský cyklista Peter Sagan byl ve druhé etapě Tour de France velmi aktivní. Tak kdo? Ještě před tím, než jezdci začali stoupat na Col de la Colmiane, byla na programu sprinterská prémie. Na ní si to o první místo rozdali Sagan s Matteem Trentinem. Vítězství si nakonec připsal Ital, i tak se však Sagan v bodovacím žebříčku posunul na druhé místo.

Jen si jeďte. Těsně za sprinterskou prémií Trentina postihl defekt, v úniku tak pokračovala sedmička jezdců. Kromě Sagana v ní byli i Lukas Pöstleberger, Benoit Cosnefroy, Kasper Asgreen, Toms Skujins, Anthony Pérez a Michael Gogl. Peloton se nikam nehnal, a tak uprchlíci měli k dobru až 3 minuty. První kopec. Na vrchol Col de la Colmiane zbývalo ještě několik set metrů, když se ze sedla zvedl Cosnefroy a vydal se vpřed. Ze skupiny uprchlíků ho nikdo nepronásledoval, a jezdec AG2R si tak na prémii první kategorie dojel pro prvenství. Virtuálně se oblékl do puntíkatého trikotu. Klid. Podmínky na trati byly tentokrát takřka ideální a dlouhé sjezdy tak nepředstavovaly takřka žádné nebezpečí. Během prvního kopce se na čele hlavního balíku pohybovali hlavně jezdci týmu Jumbo-Visma, během toho druhého je vystřídali cyklisté UAE Emirates. Ineos zůstával ve skrytu za nimi. Žlutý muž ztrácí. Když ovládl první etapu a oblékl si žlutý dres, moc si to užíval. „Skvělý pocit,“ radoval se Kristoff. Zároveň ale tušil: „Bohužel v něm budu jen jeden den.“ Náročný profil sprinterovi nevyhovoval, neustále se pohyboval v závěru balíku a během druhého výšlapu s ním ztratil kontakt. Vyrovnáno. Během stoupání na Col de Turini čelní skupinka prořídla. Vystoupil si z ní Sagan a ztrácel i Cosnefroy. Ten se ale ještě vzchopil, smazal svou ztrátu a ještě zabojoval na vrchařské prémii. Tu nakonec vyhrál Pérez, který se tak bodově dotáhl na Cosnefroye v soutěži o puntíkatý trikot. Tour na ledu. Jak Astana poznala, co je to karma, a slyšela: Jste hlupáci Stahujeme. Po Col de Turini následoval dlouhý sjezd a rovina, která dovedla cyklisty až k výšlapu na poslední vrchařskou prémii Col d´Éze. Na ní si to už rozdali jezdci z balíku. Peloton během téměř 30kilometrového sešupu neustále stahoval své manko a uprchlíky dojel. Bez boje. V úvodu stoupání na Col d´Éze se sice několik jezdců pokusilo nastoupit, jenže proti rychlému tempu balíku nemělo šanci. Tým Jumbo-Visma na čele kontroloval situaci a nikoho do úniku nepouštěl. Peloton projel vrchařskou prémií pohromadě, prvním jezdcem byl Nicolas Roche. Alaphilippe útočí. Rozhodovalo se až v závěrečném stoupání. V něm jako první zaútočil Julian Alaphilippe, poté se k němu dotáhli Marc Hirschi a Adam Yates a vypracovali si náskok. V dramatickém dojezdu pak slavil právě Alaphilippe.