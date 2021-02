Ztraceni pod vrcholem bájné K2. Zkušený horolezec Holeček: Nejsou naživu, pocitově je tam 70 stupňů pod nulou

Teploty okolo mínus padesáti stupňů Celsia, vítr dosahující rychlosti čtyřicet až šedesát kilometrů v hodině. To jsou podmínky, které musí horolezci v zimních časech akceptovat, pokud chtějí zdolat druhou největší horu světa K2, jež se nachází v pohoří Karákóram v Asii.

„Když jsem přespával v osmi tisíci metrech, tak logicky foukalo hrozně moc. V tu chvíli je už ale člověk vylezlý tak nahoře, že to nejde změnit, šlo se vracet už pouze přes druhou stranu kopce,“ říká pro Lidovky.cz jeden z nejzkušenějších horolezců současnosti Marek Holeček.

Do výzvy pokořit legendární K2 se pustili během páteční noci zkušení horolezci John Snorri, Juan Pablo Mohr a Muhammad Ali Sadpara se synem Sajídem, aby vyrazili ze třetího výškového tábora a využili příznivého počasí. Sajíd Sadpara se ale musel od celé skupiny ráno odpojit kvůli porouchanému kyslíkovému přístroji a po návratu do základního tábora čekal na zbytek party. Nedočkal se...



Během noci se ale prudce zhoršilo počasí a trojice horolezců se už nevrátila, Sajíd tak zavolal o pomoc. Kvůli nepříznivým podmínkám se ale nemohla začít pozemní záchranná mise, na pomoc tak vyrazily armádní vrtulníky, ty ale doposud nenašly žádné stopy.

Pakistan resumes search for three missing K2 climbers. Juan Pablo Mohr of Chile, Muhammad Ali Sadpara of Pakistan and John Snorri of Iceland went missing on Friday at Bottleneck gully just 300 metres shy of the 8,611-metre mountain peak pic.twitter.com/EqAhnlRPd5