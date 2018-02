Stát překreslí mapu okresů, obce se bouří. Změna měla přinést ušetření času při dojíždění

PRAHA Řevnivost mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem se táhne od 15. století. Reálné důvody dávno pominuly, ale emoce přetrvává. Teď Jihlava uhraje nad Brodem nový bod – získá obec Věžnici, která dosud spadá pod rivala. Odehraje se to v rámci překreslování okresů podle návrhu ministerstva vnitra. Záměr včera schválila vláda.

Změna dopadne na 33 obcí v pěti krajích a dvě části Prahy. Záměrem je sladit správní obvody míst, kam lidé jezdí na úřady, s okresy. Ministerstvo s obcemi změny konzultovalo, ale jejich hlas byl jen poradní – poslední slovo měl resort. Výsledná podoba mnohé starosty rozčílila. Více než 30 tisíc lidí čeká kvůli změně okresu povinná výměna občanky. Druhá rovina je emotivní, spočívá v lokálním patriotismu a zvyku.

Čtyři obce ve středních Čechách si proto raději vybraly, že budou jezdit na úřady jinam než dosud, ale okresu Nymburk se nevzdají. „Protože jsme tam šedesát let. Jsme tam usazení,“ sdělil LN Pavel Šmíd, starosta Bříství.

Nejvíc si změny odskáčou Semily – okres přijde o 21 obcí, ty se „přesunou“ do okresu Liberec. To znamená třetinu obyvatel a dvacet procent rozlohy. „Pro nás je to skoro likvidačně ohrožující. Dojezdová vzdálenost se prodlouží, kvalita služeb se zhorší, v Liberci na to nejsou připravené kapacity a my budeme muset propouštět,“ uvedla starostka Semil Lena Mlejnková s tím, že v jejím městě je veřejná správa největším zaměstnavatelem. Navíc platí, že spojení do Liberce je horší, delší, a silné krajské město na rozdíl od Semil posílení správní důležitosti nepotřebuje.