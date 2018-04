Stát vyhodil z bankovní rady exnáměstka, kterému Mládek vyplatil miliónovou odměnu

PRAHA Stát v úterý sáhl do jedné ze svých klíčových peněžních institucí, podle zjištění serveru Lidovky.cz odvolal z dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky bývalého náměstka z ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Novotného (ČSSD). O místo ho připravily chyby v jednom z nejdůležitějších dotačních programů Česka, jenž spadá právě pod resort průmyslu a obchodu. Ministerstvo tím s Novotným zpřetrhalo poslední vazbu, již s ním mělo.

„Návrh na odvolání Tomáše Novotného jsme za akcionáře, ministerstvo průmyslu a obchodu, podali. Důvodem jsou manažerská pochybení v záležitosti čerpání Operačního programu Podnikání a inovace,“ vysvětlil pro Lidovky.cz svůj krok ministr Tomáš Hüner. Banka patří státu, akcionářská práva v ní vedle Hünerova resortu vykonávají ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj.



Návrhu Hünerova ministerstva představitelé ostatních resortů na úterním zasedání valné hromady vyhověli, Novotný se tak z místa v dozorčí radě musí klidit. V orgánu zastával dozor právě za Hünerův resort. Českomoravská záruční a rozvojová banka je důležitým finančním partnerem pro malé a střední podniky, jimž poskytuje zvýhodněné úvěry na projekty odpovídající hospodářské politice státu.

Odvolání Novotného je v první řadě reakcí na dění na ministerstvu průmyslu a obchodu. Evropská unie totiž počátkem dubna kvůli chybám zmrazila finanční toky do Operačního programu Podnikání a inovace, jenž resort spravuje a který je třetí největší dotační kapitolou v zemi. Mimo dosah České republiky tak leží 114 miliard korun, obnovení přísunu evropských peněz má trvat několik měsíců.

Příčiny potíží programu mají kořeny v době, kdy Novotný jako náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu vedl sekci evropských fondů. Právě do jeho kompetencí dotační program spadal. Novotný sám připouští, že ne vše bylo v pořádku. „Program byl velmi rozsáhlý, v takovém rozsahu samozřejmě mohly chyby vznikat. Jsou to ale spíše chyby technického charakteru. Myslím, že je to velice rychle řešitelné,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Štědrý bonus za čerpání dotací od Mládka

Své odvolání z dozorčí rady vnímá jako logický krok poté, co v lednu letošního roku po příchodu ministra Hünera jako náměstek pro evropské fondy skončil. Od té doby je na takzvané překážce, což řečí služebního zákona znamená, že v úřadu není, ale pobírá 80 procent platu. „Byl jsem tam skoro čtyři roky a nevnímám to jako nějaký útok na svou osobu,“ glosuje své čerstvé odvolání z dozorčí rady banky.

Novotného si jako exponenta ČSSD přivedl na ministerstvo průmyslu a obchodu Jan Mládek, který resort řídil po většinu času fungování kabinetu Bohuslava Sobotky. Novotný v této funkci z pohledu veřejnosti proslul především tučnými odměnami, jež mu v roce 2015 Mládek přiklepl za úplné vyčerpání dotačních peněz z předchozího programovacího období. Novotný tehdy inkasoval 1,3 milionu korun.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu je jediný resort, který stihl vyčerpat všechny evropské peníze a nic nemusí vracet do Bruselu,“ vysvětloval štědrý bonus Mládek. Tehdejší odměny ostře kontrastují s tím, jaké problémy má resort s dotacemi dnes. Za Novotného řízení evropských fondů se pak z valné části realizoval a proplácel i projekt technologického kampusu Nupharo Park na severu Čech, kde se utopila dotace 300 milionů a jenž je v konkurzu.



Před příchodem na ministerstvo se Novotný zabýval evropskými dotacemi na Úřadu Regionální rady Střední Čechy, který řídil od roku 2009. Jako ředitel mimo jiné nechal odpustit dramatickou část původně 6 milionové pokuty, kterou za neoprávněné čerpání peněz dostal projekt Čapí hnízdo, na což upozornil server Neovlivní. Farma je dnes součástí svěřenského fondu premiéra v demise Andreje Babiše, jenž je kvůli tomuto projektu s dalšími deseti lidmi stíhaný pro možný dotační podvod.