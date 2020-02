Abe žádá Japonce o pomoc v boji s koronavirem. Ujišťuje, že toaletního papíru je dostatek a že LOH budou

16:35

Nejít volit je lhostejnost a zbabělost. To si myslí řada obyvatel Domova třetího věku v bratislavské Petržalce. „Když někdo nejde volit, je to jeho nezájem. Byly časy, kdy jsme volit nemohli a byly časy, kdy byla povinnost volit manifestačně. To už nesmíme dopustit, na co jsme potom měli rok 1989,“ řekla agentuře TASR 91letá Margéta.