Festival sněhových staveb sužoval nedostatek sněhu, Japonci povolali 6000 kamionů

Stejně jako Česká republika i Japonsko se nachází uprostřed velmi slabé zimy. Ke stavbě zhruba 200 děl, na jejichž tvorbě se kromě dobrovolníků z řad místních občanů podílí také armáda, je přitom potřeba spousta sněhu. Organizátoři akce se tedy uchýlili k bezprecedentnímu kroku: vyslali 6000 pětitunových nákladních aut, aby sníh navezly.

Kamiony sníh nakládaly v okrajových částech Sappora, v okolních městech vzdálených 30 až 60 kilometrů, ale i v regionech přes 100 kilometrů daleko, jako například v důlní oblasti Sorachi. Přestože sníh se naváží každý rok, letos se zapojil rekordní počet nákladních aut, které navíc jezdily do neobvyklých vzdáleností. Informoval o tom japonský server The Mainichi.



Dle webu festivalu najezdí průměrně nákladní auta dovážející sníh 190 000 km, nicméně v letech, kdy je sněhu málo, se toto číslo může téměř zdvojnásobit na neuvěřitelných 375 000 naježděných kilometrů. Ekvivalentem této vzdálenosti by bylo 9x objet zeměkouli či se jednou dopravit ze Země na Měsíc.



Podle dat z Japonského meteorologického ústavu z ledna 2020 napadlo v prosinci pouze 48 % sněhových srážek oproti normálu. Šlo o rekord, nasněžilo nejméně od roku 1961. Předtím se data neshromažďovala. „I přestože napadlo rekordně málo sněhu, snažíme se překonat obtíže,“ sdělil pro The Mainichi hlavní organizátor festivalu.

The Economic Times zase citují Fumiya Onoue z sapporoské turistické kanceláře: „Děláme, co můžeme.“ Fumiya nechce hned vinit změnu klimatu. Říká, že je potřeba další monitorování, aby se přišlo na kloub malé sněhové nadílce. Fumiya také objasňuje další obtíž: ne každý sníh se totiž pro stavbu sněžných monumentů hodí. „Sníh musí být prost zeminy, kamenů a dalších prvků, které urychlují tání, protože jinak hrozí pád staveb.“

Sapporo snow festival 2020. It was very cold pic.twitter.com/pjJXhSNwIY

Dalším strašákem pro návštěvníky byl i koronavirus. Japonsko hlásí druhý nejvyšší počet nakažených hned po Číně. Přitom riziko nákazy v místech, kde se shromažďuje spousta lidí, je logicky vyšší. Letošní ročník nakonec navštívilo 2,2 milionu, což je oproti loňskému ročníku pokles o 500 000. „Radili jsme návštěvníkům, aby nosili masky a používali dezinfekci rukou,“ sdělil Isshin Yamagami, mluvčí festivalu. Informoval o tom server CNN.

Megalomanské sněžné stavby jsou každý rok unikátní. Pojďme se tedy podívat, jak přes všechny komplikace vypadaly ty letošní. Festival byl rozdělen do tří stanovišť: Odori, Susukino a dóm Tsu. Odori je jedna z hlavních ulic Sappora a nacházelo se zde přes 100 do ledu či sněhu vytesaných staveb, některé i 10 metrů vysoké, v noci nasvícené.

Zónu Susukino lemovaly ledové sochy a nacházela se zde také skluzavka, která byla kvůli nedostatku sněhu z běžných 100 metrů zkrácena na 70 metrů. Poslední stanoviště bylo trochu jinak orientované: šlo postavit sněhuláka či pobýt v ledovém labyrintu. V samotném dómu Tsu pak byly stánky s občerstvením a prostory pro různá vystoupení. Informoval o tom server Japan Web Magazine.

I went on an ice slide at the Susukino site! Weeee~ pic.twitter.com/jFMICQm4qc