Afgánská armáda zaútočila na hnutí Tálibán. Zemřely desítky lidí

Kábul Vzdušné síly afghánské armády v sobotu provedly dvojí nálet na základnu povstaleckého hnutí Tálibán na severu země. Podle vlády při incidentu zahynulo více než 40 povstalců, Tálibán a regionální úřady ale mluví o úmrtí desítek civilistů.

Afghánské ministerstvo obrany tvrdí, že mezi civilním obyvatelstvem nejsou žádné ztráty, ale že záležitost vyšetří, informují tiskové agentury. Prezident Ašraf Ghání už dříve vyzval ke klidu zbraní.



„Předběžné zprávy nenaznačují žádné ztráty mezi civilisty,“ uvedlo ministerstvo obrany na twitteru. Tálibán ale tvrdí, že nálety zabily 23 civilistů včetně žen a dětí. Nevyjadřuje se k tomu, zda při útoku zemřeli povstalečtí bojovníci. Lékař z místní nemocnice agentuře AFP řekl, že k němu po útoku dovezli záchranáři tři mrtvé a další tři zraněné.



„První nálet zasáhl základnu Tálibánu, ale ten druhý způsobil ztráty mezi civilisty, protože se shromáždili na místě, kam dopadly bomby,“ řekla Fatima Azizová, členka parlamentu za oblast Kunduz, kde byl útok proveden. Při incidentu podle ní zemřelo 11 civilistů a dalších pět lidí se pohřešuje.

Další svědek pak agentuře Reuters řekl, že zemřelo 12 civilistů včetně několika dětí a že dalších 18 lidí je zraněno.

Incident přišel krátce poté, co prezident Ghání vyzval k humanitárnímu klidu zbraní, aby se podařilo „ochránit lid, vyhnout se násilnostem a teroristickým incidentům a dosáhnout důstojného a trvalého míru“. Povstalci ale zatím jeho požadavky ignorují.

Boje mezi Tálibánem a vládou pokračují i přesto, že spolu zástupci obou táborů už týden vyjednávají v katarské metropoli Dauhá o možnostech mírové dohody, která by ukončila 20 let trvající ozbrojený konflikt. Jednání jsou výsledkem dohody mezi Tálibánem a Spojenými státy uzavřené letos v únoru, na základě níž se také mají ze země do května příštího roku stáhnout všechna zahraniční vojska.