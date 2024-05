Afghánistán zasáhly přívalové deště. Záplavy si vyžádaly nejméně 300 obětí

Jen ve dvou okresech nejvíce postižené provincie Baghlán zemřely přes dvě stovky lidí a záplavy tam zničily přes 2 000 domů, řekl úředník IOM agentuře AFP. V sousední provincii Tachár podle médií zahynulo nejméně 20 lidí.

Hlavní mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid na síti X napsal, že „stovky lidí...podlehly těmto kalamitním záplavám“. Velké množství dalších lidí podle něho utrpělo zranění. Nejhůře zasažené jsou vedle Baghlánu provincie Badachšán, Ghór a Herát, specifikoval mluvčí.

Voda zaplavila také mnoho zemědělské půdy v této zemi, kde je asi 80 procent obyvatel závislých na zemědělské produkci. Mluvčí Tálibánu popisoval i značné hospodářské škody. Vláda podle něho uvolnila všechny dostupné zdroje na pomoc zasaženým oblastem.

Afghánská vláda v sobotu uvedla, že letectvo pomáhá evakuovat lidi v provincii Baghlán, které voda uvěznila v jejich zničených domech. Podle AP byly do nemocnic v regionu dopraveny stovky zraněných. Už v dubnu zemřelo při záplavách v Afghánistánu nejméně 70 lidí.

Afghanistan is facing the effects of global warming. Recent flash floods have caused loss of lives & properties in Baghlan, Ghor & Badakhshan provinces.



The bad climate policies of big industrial powers responsible for global warming are hurting countries like Afghanistan. pic.twitter.com/s7npX3R1cG