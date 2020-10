Afghánské bezpečnostní síly zabily druhého muže Al-Káidy. Patřil mezi nejhledanější teroristy podle seznamu FBI

Masrího smrt potvrdil šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Chris Miller. Jeho „odstranění z bitevního pole představuje zásadní komplikaci pro teroristickou organizaci, která soustavně zažívá strategické ztráty, k nimž napomáhají Spojené státy a jeho partneři“, konstatoval šéf NCTC.



Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e