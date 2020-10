Brutální teroristický útok ve Francii. V Nice byli nožem zavražděni tři lidé, jedna žena přišla o hlavu

NICE Útočník s nožem při útoku v kostele v jihofrancouzském přímořském městě Nice uřízl hlavu ženě a zabil dva další lidi. Informovala o tom ve čtvrtek policie. Pachatel útoku byl podle starosty města Christiana Estrosiho zadržen. Vyšetřování případu s podezřením na vraždu s teroristickým motivem a pokusu o vraždu si vzala na starost protiteroristická prokuratura.

Podle policejních zdrojů ve čtvrtek také u Avignonu ohrožoval kolemjdoucí zbraní muž, policie ho však zastřelila. V Lyonu policie zadržela podezřelého Afghánce s nožem, informovala agentura AFP.



Podle zdroje z prokuratury, na který se odvolává AFP, útočil v Nice 21letý migrant z Tuniska, který se dostal do Evropy teprve před několika týdny přes italský ostrov Lampedusa. Na ostrově podle deníku Il Messaggero přistál koncem září a po dvoutýdenní karanténě byl převezen do apulijského přístavu v Bari. Poté nelegálně překročil hranice do Francie.



Premiér Jean Castex v parlamentu oznámil, že po útoku v Nice platí v celé Francii nejvyšší stupeň varování před terorismem. V pátek podle něj zasedne obranná rada státu. Posílena bude bezpečnost budov, veřejných míst a dopravy. Prezident Emmanuel Macron řekl, že čin v Nice byl teroristickým islamistickým útokem, a oznámil, že počet vojáků, kteří hlídkují u škol, památek či kostelů, se kvůli zvýšení bezpečnosti více než zdvojnásobí na 7000.



Policejní zdroje agentuře DPA potvrdily, že ranní útok v Nice si vyžádal tři oběti a šest raněných. Podle zdrojů AFP byl útočník při zatýkání postřelen. Údajně jde o 25letého muže, který si říká Brahim. Policie se domnívá, že jednal sám a nepátrá po případných komplicích.



Policejní a bezpečnostní úřady potvrdily, že bylo zahájeno vyšetřování „vraždy a pokusu o vraždu v souvislosti s teroristickým záměrem“ a zločinným spolčením pachatelů teroristických činů.

„Potvrzuji, že všechno nasvědčuje tomu, že u baziliky Notre-Dame v Nice se odehrál teroristický útok,“ napsal už dříve starosta Estrosi. Starosta později novinářům řekl, že útočník při činu i po zadržení policií provolával arabsky Alláhu akbar (Bůh je velký). Podezřelý je nyní podle něj v nemocnici.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na policejní zdroj a starostu, kolem 9:00 muž s nožem vstoupil do kostela a podřízl hrdlo kostelníkovi a částečně uřezal hlavu starší ženě. Vážně zranil ještě další ženu, která ještě stačila utéct do nedaleké kavárny, kde ale zraněním podlehla.

Podle Reuters policie ozbrojená automatickými zbraněmi vytvořila kolem kostela na třídě Jeana Médecina, který je hlavní nákupní ulicí v Nice, bezpečnostní kordon. Na místo přijely sanitky i hasičská vozidla. Podle agentury AP byly slyšet i výbuchy při odstraňování podezřelých předmětů.

Francie se ještě nevzpamatovala z brutálního útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, kterému tento měsíc mladík čečenského původu uřízl hlavu za to, že při výuce ukazoval karikatury proroka Mohameda.

Následná obhajoba práva na karikatury i rouhání ze strany francouzského prezidenta Emmanuela Macrona vyvolalo hněv části muslimského světa a vlády některých muslimských zemí viní Macrona z šíření protiislámské propagandy. Zatím není jasné, zda s tím čtvrteční útok nějak souvisí. Odpoledne Macron dorazil do Nice.

V Nice se velký teroristický útok odehrál 14. července 2016, kdy do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto. Zahynulo tehdy 86 lidí. Útočníkem byl 31letý Francouz tuniského původu, policie jej zastřelila.

Útok v Nice odsoudila francouzská biskupská konference i sdružení francouzských muslimů. V 15:00 se na památku obětí rozezněly v kostelích celé Francie zvony. Útok odsoudili například také německá kancléřka Angela Merkelová, Kreml, premiéři Británie, Itálie, Nizozemska nebo ČR, špičky EU, ale také Vatikán či Turecko. Právě turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přitom v posledních dnech ostrými slovy útočil na Macrona a Francii kvůli postoji ke karikaturám.

Ve čtvrtek se odehrál závažný incident také v obci Montfavet poblíž jihofrancouzského Avignonu. Policie tam zastřelila muže, který kolemjdoucí ohrožoval zbraní. Podle rozhlasové stanice Europe 1 měl nůž a volal „Alláhu akbar“. Podle DPA však zatím nic nenasvědčuje teroristickému činu.

V Lyonu ve čtvrtek byl zadržen Afghánec v tradičním hábitu, ozbrojený nožem. Byl považován za hrozbu, uvedla AFP s odvoláním na zdroj obeznámený s vyšetřováním. Podle něj šlo o „vážný“ incident.

Další útok ve stejný den

Ve stejný den byl v saúdskoarabské Džiddě pobodán a lehce zraněn člen ochranky francouzského konzulátu. Pachatel, který je občanem Saúdské Arábie, byl zadržen. Informovala o tom ve čtvrtek saúdskoarabská státní tisková agentura SPA. Jaký byl útočníkův motiv, ale neuvedla.

Diplomatické ochrance se podle policejního mluvčího podařilo útočníka okamžitě zadržet, pachateli je podle dosavadních informací kolem 40 let. Zraněný strážce konzulátu byl podle SPA převezen k ošetření do nemocnice. Francouzské velvyslanectví v Rijádu útok odsoudilo a vyzvalo francouzské občany v Saúdské Arábii k maximální obezřetnosti.