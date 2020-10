Kostelník se chystal na mši, v tom mu muž podřízl hrdlo. Svědci popisují brutální teroristický útok v Nice

Nice (Francie) Kostelník svatostánku Notre-Dame ve francouzském městě Nice vyšel ze dveří v půl deváté, jako každé ráno. V okolí bylo jen pár lidí, první mše se měla konat až za dvě hodiny. Krátce poté do kostela vešel muž s nožem a podle policejních zdrojů, na které se odvolává agentura Reuters, prořízl kostelníkovi hrdlo, uřízl hlavu starší ženě a vážně zranil další ženu.

Podle starosty Nice Christiana Estrosiho druhá žena ještě stačila utéct do nedaleké kavárny, ale svým zraněním nakonec také podlehla. Co se však na začátku stalo v neogotickém trojlodním chrámu zatím nikdo neví. O tom, jak útok skončil, vypovídají alespoň částečně svědci, záběry z mobilních telefonů a informace od místních orgánů.



„Myslel jsem si, že to je vtip. Nevěřil jsem tomu,“ řekl zaměstnanec nedaleké pekárny David reportérovi stanice BFMTV. Policii ještě během útoku tento muž upozornil pomocí interkomu, který město umístilo přímo na ulici naproti kostelu v loňském roce. Policie byla na místě do 30 vteřin. David už mezitím zatahoval rolety v pekárně.

V jednom okamžiku útoku se ozbrojený muž dostal před kostel a viditelná krev vyvolala paniku. Anais Colomnaová byla zrovna vedle kostela v právní kanceláři, kde pracuje, když její telefonát přerušil výstřel. „Když jsem se otočila, viděla jsem, že (policie) střílí na někoho, kdo se vzdaloval od kostela,“ řekla Colomnaová agentuře Reuters. Potom jí muž zmizel z dohledu.

Podle místních představitelů padly první výstřely v 8:58 hodin ráno. Co se dělo poté je nejisté, ale útočník šel nejspíš zpět ke kostelu. Na videu natočeném z balkonu protější budovy, které získala agentura Reuters, se policisté blíží k bočním vchodům do kostela a pak střílí. Podle starosty zadržovali útočníka, který neustále dokola provolával arabsky Alláhu akbar (Bůh je velký). Volal dál i poté, co byl postřelen. Policie útočníka zadržela v 9:10.

Video natočené ze stejného balkónu později zabralo tmavovlasého muže, kterého nesli na nosítkách do sanitky. Nehybného muže na nosítkách obklopili ozbrojení policisté.

Vzápětí se u kostela začali scházet farníci a snažili se zjistit informace o obětech. „Právě jsme z televize zjistili, že zavraždili našeho kostelníka. Jsme v šoku,“ uvedla žena.

Kostelníkovi bylo podle katolického kněze z Nice Gila Floriniho okolo padesátky a měl dvě děti. „Dělal svou práci kostelníka velmi dobře. Byl to opravdu milý člověk,“ řekl Florini.