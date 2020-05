Nemáme informace, že virus unikl z čínské laboratoře, uvedla aliance tajných služeb

Londýn/Washington/Peking Zpravodajská aliance Five Eyes (Pět očí), v níž sdílejí informace tajné služby Spojených států, Austrálie, Kanady, Británie a Nového Zélandu, nemá informace o tom, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře. Listu The Guardian to sdělily dva nejmenované zpravodajské zdroje. Jejich vyjádření odporuje výrokům čelných představitelů USA, podle nichž virus vznikl v institutu ve městě Wu-chan. Čína podobná obvinění opakovaně odmítá.

Americký prezident Donald Trump na začátku května prohlásil, že má informace, které mu dávají vysokou míru přesvědčení o původu koronaviru ve virologickém ústavu v čínském Wu-chanu. Ministr zahraničí Mike Pompeo v neděli řekl: „Můžu vám říct, že existuje značné množství důkazů o tom, že tohle (koronavirus) vzešlo z laboratoře ve Wu-chanu.“

Trump tvrdí, že zná indicie o původu viru v čínské laboratoři, konkrétnější však nebyl Oba představitelé pro svoje slova zatím nepředložili žádné důkazy. V posledních měsících však podle The Guardian kolují v USA, Británii a Austrálii zprávy o tom, že pracovníci virologického ústavu ve Wu-chanu nepoužívali patřičné ochranné pomůcky a virus tak mohl ze zařízení uniknout nedopatřením. Podle zdrojů The Guardian však aliance Five Eyes nemá informace o tom, že takový únik mohl způsobit pandemii. Zpravodajský zdroj americké televize CNN uvedl, že existuje možnost, že virus unikl z laboratoře, ale že tomu zprávy aliance Five Eyes nyní nenasvědčují. Je však podle něj možné, že USA se svými partnery některé informace nesdílejí. Poznamenal rovněž, že se virus začal rychle šířit na tržišti s divoce žijícími zvířaty ve Wu-chanu, není však dosud zcela objasněno, jak se tam dostal. Výroky Pompea a Trumpa nejsou v souladu s dřívějším vyjádřením amerického Úřadu ředitele zpravodajských služeb (DNI), který zastřešuje šestnáct amerických civilních a vojenských rozvědek a koordinuje jejich činnost. DNI uvedl, že americké tajné služby dospěly k závěru, že koronavirus nebyl vyroben lidskou rukou a nebyl ani geneticky upraven. Austrálie Trumpovu teorii odmítá Do diskuze se v úterý opět vložil také australský premiér Scott Morrison, který prohlásil, že nejpravděpodobnějším zdrojem viru bylo právě tržiště ve Wu-chanu. Poznamenal rovněž, že neviděl žádný důkaz o tom, že by tomu mělo být jinak, výslovně však Trumpovu teorii nezpochybňoval. Morison reagoval rovněž na zprávy australského bulvárního deníku Daily Telegraph, který o teorii vzniku viru v laboratoři píše několik posledních dní. O víkendu list přišel se zprávami o uniklé patnáctistránkové zprávě, která údajně pocházela od zpravodajských služeb západních vlád a která pojednávala o zakrývání rozsahu epidemie v Číně a o tom, že Číňané vyvíjeli nový typ koronaviru velice podobný SARS-CoV-2, který dokázal nakazit člověka. Australské bezpečnostní zdroje však rychle přišly se sdělením, že daný dokument je sestavený z veřejně dostupných informací a pochází zřejmě ze Spojených států. Šéf diplomacie USA: Máme obrovské množství důkazů, že koronavirus pochází z wuchanské laboratoře Vlivný americký epidemiolog Anthony Fauci, který působí v krizovém štábu Bílého domu, v pondělním rozhovoru s časopisem National Geographic řekl, že vědecké poznatky nesvědčí o tom, že virus byl uměle vyroben. Uvedl také, že nevěří, že by virus nějakým způsobem unikl z laboratoře. Čína teorie o původu viru v laboratoři opakovaně popírá. Informace v australských denících o údajné zprávě západních tajných služeb pak čínská média nazvala šířením americké kampaně vedené Stephenem Bannonem, zakladatelem krajně pravicového zpravodajského serveru Breitbart.com a bývalým Trumpovým strategickým poradcem. Bannon minulý týden prohlásil, že Čína je zodpovědná za „biologický Černobyl“, a obvinil wuchanskou laboratoř z vraždy. Čínský státní Lidový deník následně napsal, že Bannon je fosílií studené války a že se Trumpova administrativa dala do „bezprecedentního propagandistického boje“.