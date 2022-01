Alžběta II. ‚vydědila‘ oblíbeného syna Andrewa, přišel i o oslovení Doplatil na účast při Epsteinových orgiích

Důvodem je fakt, že se prince týká kauza amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve své vězeňské cele v New Yorku, kde čekal na soudní proces v případu sexuálního vykořisťování desítek mladých dívek. Andrew měl před dvaceti lety údajně sexuálně zneužít tehdy sedmnáctiletou Virginii Giuffreovou, kterou Epstein dle jejích slov držel coby „sexuální otrokyni“.

Andrew opakovaně uvedl, že si Virginii nevybavuje, jakkoli je s ní k vidění na dvacet let staré fotografii po boku další prominentní osobnosti případu Ghislaine Maxwellové. Ta byla před Vánocemi v New Yorku uznána vinnou z napomáhání Epsteinovi a hrozí jí až 40 let vězení.

Uniformy na hřebík

Andrew tak musí dát s konečnou platností sbohem svým mnoha vojenským uniformám, které mu náležely díky če(s)tným vojenským hodnostem. Prominentní místo mezi nimi zastávala červená blůza královských granátnických stráží, jež bývají k vidění na přehlídkách před Buckinghamským palácem. Andrew však přišel i o dalších sedm titulů propůjčených mu královnou, mimo jiné i o hodnost komodora v oddílu letectva RAF. Zůstala mu pouze hodnost viceadmirála královského námořnictva, kterou si vysloužil ve válce o Falklandy (1982).

Syn Alžběty II. už nesmí být oslovován „Jeho královská Výsosti“, byť mu zůstává titul vévody z Yorku. Jedná se o tradiční titul udělovaný druhorozenému královskému synovi, jenž je de facto vyřazen z nástupnictví na anglický trůn. Před ním jsou totiž v řadě všichni potomci knížete z Walesu prince Charlese. Jedním z nejslavnějších vévodů z Yorku byl Jakub (později král Jakub II.), podle nějž dostalo jméno americké město New York.

Není to poprvé, co se Andrewovy insignie dostaly do centra zájmu. Loni během dubnového pohřbu prince Philipa totiž právě kvůli Andrewově kauze neměl ani jeden z mužských členů královské rodiny uniformu, a to i přes otevřeně vojenskou povahu obřadu a mnohaletou službu v armádě. Stalo se tak poté, co královna Andrewovi zapověděla vzít si na sebe uniformu admirála královského námořnictva, jež mu jednak ještě oficiálně nenáležela, jednak na ni neměl právo kvůli svému vyřazení z oficiálních královských povinností. Ostatní muži v rodině pak na znamení sounáležitosti s Andrewem rovněž zvolili „civil“.

Nezbedný syn

Za Andrewovým aktuálním pádem stojí dopis válečných veteránů, kteří před několika dny královně napsali toto: „Důstojníci britských ozbrojených složek musí dostát těm nejvyšším standardům bezúhonnosti, čestnosti a morálního jednání... Princ Andrew těchto standardů ani zdaleka nedostál.“ Více než 150 důstojníků pěchoty, letectva i námořnictva následně Její Veličenstvo vyzvalo, aby Andrewa zbavila jeho vojenských hodností a dalších poct, což Alžběta částečně vyslyšela.

Podle britských komentátorů byla její motivací obava o pověst monarchie. Až dosud totiž Andrewovy právní patálie vesměs škodily jeho osobní pověsti, Buckinghamského paláce se však větší měrou nedotkly. Ve chvíli, kdy se věc začala týkat britských ozbrojených složek, sáhla k radikálnímu kroku. Alžbětino vyjádření mimo jiné zdůraznilo, že u soudu v New Yorku se vévoda z Yorku objeví jako soukromá osoba, nikoli jako člen královské rodiny.

Andrew je poslední z nejužšího okruhu Jeffreyho Epsteina, kdo dosud spravedlnosti unikal. Zatímco Epstein zemřel ve vězení a Maxwellová v současnosti bojuje o výši svého trestu, vévodu dosud de facto kryla mimosoudní dohoda, kterou americký miliardář s Virginií Giuffreovou uzavřel v roce 2009. V té se Giuffreová mimo jiné měla vzdát svého práva žalovat jak Epsteina, tak i jeho „společníky“, což se podle vévodových právníků mělo vztahovat i na Andrewa. Jenže newyorský soudce Lewis Kaplan ve středu rozhodl, že občanskoprávní proces s Andrewem může začít, mimosoudní vyrovnání mezi Giuffreovou a Epsteinem označil v tomto bodu za dvojznačné. Princ veškerá obvinění odmítá.

Žalobu paradoxně umožnil takzvaný zákon o dětských obětech, který před dvěma lety podepsal guvernér Andrew Cuomo. Mezitím však byl sám Cuomo obviněn ze sexuálního obtěžování až jedenácti žen a musel rezignovat na svůj post.