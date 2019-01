Američané zřejmě zabili jednoho z nejhledanějších teroristů. V roce 2000 udělal díru do torpédoborce USS Cole

Jemen/Washington Americká vláda ověřuje informace o tom, zda se jí podařilo zabít jednoho z útočníků, kteří v roce 2000 provedli teroristický útok na na americký torpédoborec USS Cole v Jemenu. Americké úřady potvrdily, že v úterý byl východně od hlavního jemenského města Saná proveden zásah proti jednomu z údajných útočníků, Džamálovi al-Badávím, který patřil mezi nejhledanější teroristy na seznamu FBI.

Atentát na torpédoborec USS Cole byl pro americké námořnictvo nejhorším útokem od roku 1987, kdy Irák poškodil loď USS Stark a zabil 37 námořníků. Sebevražední atentátníci z al-Kájdy na loď zaútočili, když kotvila v jemenském přístavu Aden. Výbuch roztrhl pancéřovaný bok lodi a zabil 17 námořníků. Dalších 39 lidí zranil, rekapitulovala CNN. Tento útok se odehrál 12. října 2000 a v podstatě tak neblaze předznamenal tragické události z 11. září o rok později.

Krátce po incidentu na místo dorazila FBI, aby celou záležitost vyšetřila. Spolu s jemenskými úřady identifikovala jako velitele celého útoku Saúda Abd al-Nasírího. Rovněž se jim podařilo zatknout jeho dva komplice, Džamála al-Badávího a Fahda al-Kusu.

O dva roky později se podařilo dostihnout i al-Nasírího. Poté, co ho několik let americké úřady vyslýchaly, byl nakonec poslán do proslulého vězení Guantánamo. Fakt, že hlavou celé operace byl Saúd al-Nasírí, vedlo Američany k závěru, že za financováním al-Kájdy stojí saúdská vláda.

Mezitím byla v Jemenu odsouzena pětice atentátníků podezřelých z útoku na USS Cole, včetně Badávího a Kusy. V té době torpédoborec Cole znovu vyplul na svou další misi. Jeho palubu nově doplnilo 17 nových členů posádky, jeden za každého zabitého námořníka.

Původní rozsudek pro Badávího zněl trest smrti. Později mu odvolací soud v Jemenu trest zmírnil na 15 let vězění. O necelý rok poté však Badáví z vězení uprchl.

Od té doby se po něm slehla zem. Pro Američany však Badáví vždy představoval jednoho z nejhledanějších zločinců. FBI dokonce nabídla za informace, které by vedly k jeho dopadení, odměnu až do výše 5 milionů dolarů.

V úterý se Badáví pravděpodobně stal cílem amerického leteckého útoku poblíž jemenského města Saná. Ačkoliv ještě nebyl úspěch mise oficiálně potvrzený, podle amerických a arabských médií byl při zásahu skutečně zabit. CNN měla informaci získat od anonymního zdroje z prezidentské kanceláře, který dodal, že terorista byl zasažen, když jel sám autem a při operaci prý nevznikly žádné vedlejší škody.



Kapitán William Urban z amerického ústředního velitelství v pátek pro BBC stručně uvedl, že operace proti Badávímu proběhla v maribské provincii. „Stále hodnotíme výsledky zásahu, abychom potvrdili jeho smrt,“ dodal.