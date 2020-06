Americkou hymnu podle aktivistů složil bílý otrokář. Chtějí ji nahradit písní Imagine od Johna Lennona

Washington/Praha Někteří aktivisté a novináři prosazují změnu americké národní hymny The Star-Spangled Banner (česky Hvězdami posetý prapor). Jelikož ji podle nich napsal bílý otrokář Francis Scott Key, navrhují, aby byla nahrazena písní Imagine od Johna Lennona.

Předními bojovníky za změnu hymny se stali především historik Daniel E. Walker a aktivista Kevin Powell, který se živí jako novinář. Ve článku Why it might be time to finally replace ‚The Star-Spangled Banner‘ with a new national anthem (česky Proč je načase konečně změnit americkou hymnou ‚The Star-Spangled Banner‘ za novou) podrobně popsali důvody, proč je současná hymna nevyhovující a jakou písní by měla být potenciálně nahrazena. Uvedl to britský deník Daily Mail.

Aktivisté se staví proti tomu, aby měla hymna text, ve kterém cítí rasistické narážky a jejímž autorem je běloch z otrokářské rodiny. Podporují Powellův názor, že by měla být nahrazena písní Johna Lennona Imagine, jenž je podle Powella písní, která spojuje všechny lidi ze všech koutů země.

Na druhé straně tábora jsou naopak ti, kteří tento odpor spojují s hnutím Black Lives Matter a snahou o smazání americké historie. Proti změně se hlasitě ozvali prostřednictvím sociální sítě Twitter.

„Chtějí nám vzít národní hymnu. Jako další přijde vlajka. Nedovolme jim smazat americkou historii,“ uvedla Sofiah Bell na Twitteru.

SOFIAH BELL @SOFIAHBELL They want to remove the National Anthem and The Flag is next. People won't let them erase Truth of American History! Shame on YOU @YahooEnt Why it might be time to finally replace The Star-Spangled Banner with a new national anthem. https://t.co/90YqiFkhW7 via @YahooEnt oblíbit odpovědět

Slova současné americké hymny vychází z básně Obrana pevnosti McHenry, kterou napsal Key v roce 1814. Inspirací mu měl být pohled na americkou vlajku vznášející se nad přístavem Baltimore, který americká armáda bránila před Brity v noci ze 13. na 14. září 1814. Slova básně muže z bílé otrokářské rodiny se stala národní hymnou v roce 1931.

V konkrétních částech textu se pak historici názorově rozchází v tom, co jimi autor mínil. „Žádný úkryt nemohl ochránit žoldáky, či nevolníky z děsů náletů, nebo z příšeří hrobu,“ tak zní podle oficiálního českého překladu slova druhé části hymny. V originále to je: No refuge could save the hireling and slave, from the terror of flight, or the gloom of the grave.

Právě tu někteří vidí jako rasistickou. Poukazují na Keyovu snahu tvrdit, že otroci, kteří se připojili k britskému námořnictvu, si zasloužili v bitvě zemřít. Kromě toho, že Key pocházel z bohaté rodiny, poukazují také na to, v jaké společnosti se pohyboval.

„Byl dobře zaopatřeným právníkem, který měl později velmi blízko k prezidentovi Andrew Jacksonovi, jehož můžeme přirovnat k Trumpovi té doby. To znamená, že rozděloval společnost, plnil ji nenávistí a násilím,“ uvedl Powell v rozhovoru pro Yahoo.

Matthew Benson @MatthewWBenson Cancel Factory working overtime today. If the Star Spangled Banner is falling out of fashion, the American flag itself can't be far behind https://t.co/uSxSnexTbt oblíbit odpovědět

Dodává, že v tehdejší době byly útoky na původní Američany a příslušníky černé rasy velmi běžné a právě Francis Scott Key měl být jejich součástí. „Přesto takového člověka oslavujeme, kdykoliv hymnu zpíváme,“ uzavírá Powell.

Daniel E. Walker, druhý autor textu, se v rozhovoru vyjádřil, že vnitřně svádí boj o tom co je správné. „Třiapadesátileté já mi jasně říká, že nemůžeme měnit věci, které existují odpradávna. Na druhou stranu souhlasím s lidmi, kteří poukazují na rasismus v textu hymny. Jedná se o hluboce zakořeněné dědictví otrokářství a ukázku bělošské nadvlády. Je to jedna z dalších chyb, které opakujeme a kterým je potřeba se do budoucna vyvarovat,“ uvedl Walker.