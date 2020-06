Odstraňte sochy bílého Ježíše. Jsou jen ukázkou bílé nadvlády, tvrdí aktivista

„Když se chtěl podle Bible Ježíš se svou rodinu schovat a zapadnout, hádejte kam šel? Do EGYPTA! Nikoliv do Dánska,“ napsal na sociální síť Twitter pročernošský aktivista Shaun King. „Strhněte ty sochy,“ dodal podle serveru Newsweek.

Podle Kinga většina historiků věří, že Ježíš vypadal jako lidé, kteří v jeho době na Blízkém východě žili. Je proto přesvědčen, že křesťanská interpretace bílého muže je mylná a veškeré sochy, které ho jako takového představují, by měly být odstraněny. Stejně tak vitráže či náboženské ikony.

„Všechny formy umění, které představují Ježíše jako bílého muže, jsou jen důkazem bílé nadvlády a rasistickou propagandou,“ napsal King. Také nasdílel obrázek Ježíše s tmavou pletí, která se objevila v roce 2002 a kterou akademici považují za příhodnější než ty, které ho vykreslují jako Evropana.

Experts have long since said this is likely the most accurate depiction of Jesus.



White Americans who bought, sold, traded, raped, and worked Africans to death, for hundreds of years in this country, simply could not have THIS man at the center of their faith. pic.twitter.com/Mn1pOCR233