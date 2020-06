Britský premiér Johnson chce pro boj s rasismem zřídit zvláštní komisi

Londýn Britský premiér Boris Johnson nechá zřídit zvláštní komisi, která se bude zabývat rasovou nerovností v Británii. Napsal to v článku, který v pondělí zveřejnil list The Daily Telegraph. V Británii se v posledních týdnech konala řada demonstrací proti rasismu a policejnímu násilí, které se do země přelily z USA. Jedna konkrétní fotografie ze sobotního protestu se v pondělí dostala na titulní stranu mnoha novin.

„Je toho mnoho, co ještě musíme udělat. A my to uděláme. Je načase, aby vznikla vládní komise napříč ministerstvy, která by se zabývala všemi aspekty nerovnosti - v zaměstnání, zdravotnictví, vzdělávání a všech dalších oblastech života,“ napsal Johnson. Mnoho bližších detailů ke komisi ale neposkytl.



Premiér v článku reagoval mimo jiné na sobotní události v Londýně, kde se sešli příznivci krajní pravice s údajným cílem ochránit pomníky před vandaly. O týden dříve totiž v hlavním městě demonstranti poškodili pomník válečného premiéra Winstona Churchilla. Napsali na něj, že „byl rasista“. Protest v sobotu ale provázely výtržnosti a střety pravicových radikálů s příznivci hnutí Black Lives Matters (Na černošských životech záleží) i s policií. Policisté zadrželi 113 lidí.

Johnson v příspěvku v The Daily Telegraph odsoudil „krajně pravicové gaunery“ a „rváče“. „Upřímně bylo ale absurdní a odsouzeníhodné, že soše Winstona Churchilla vůbec hrozilo možné nebezpečí útoku,“ dodal premiér. Svého předchůdce z let 1940 až 1945 a 1951 až 1955, o němž napsal životopisnou knihu, označil za „hrdinu“. V boji s rasismem je podle Johnsona nutné se soustředit na „podstatu“ problému a ne na „symboly“.

Velkou pozornost si vysloužila v britských médích fotografie černošského demonstranta, který odnáší do bezpečí zraněného bělocha z opačného tábora. Řada britských novin ji v pondělí zveřejnila na titulních stranách a zachyceného muže označila za „hrdinu“ i „milosrdného samaritána“.

Vyfotografovaný muž, Patrick Hutchinson, stanici BBC řekl, že zraněný, kterého na fotografii nese, upadl na zem při potyčce. Hutchinson a jeho přátelé se mu rozhodli pomoci.

„Ten chlapík skončil na zemi a tihle kluci (Hutchinsonovi přátelé) k němu spěchali, aby zabránili tomu, že jej lidé ušlapou,“ řekl muž z fotografie. „Neskončilo by to dobře, kdybychom nezasáhli... Neměl jsem na mysli nic jiného, než ho dostat do bezpečí,“ uvedl. „Zabránili jsme tomu, aby někoho zabili,“ dodal Hutchinson.

Vlna protestů proti rasismu a policejnímu násilí se do Evropy přelila ze Spojených států, kde se začalo demonstrovat v reakci na květnovou smrt černocha George Floyda. Ten zemřel při zatýkání ve městě Minneapolisu poté, co mu bělošský policista, který nyní čelí obvinění z vraždy, klečel několik minut na krku.