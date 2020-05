Johnsonův poradce Cummings v tom není sám. Jen v Anglii nedodržuje karanténu polovina lidí s příznaky

Londýn Podle vědeckých poradců britské vlády sotva polovina lidí, kteří vykazují příznaky nemoci covid-19, zůstává alespoň týden doma. Lidé nerespektují doporučení ze strany vlády, ale zároveň podle expertů selhává i systém chytré karantény, který byl v Británii zaveden tento týden.

Jak uvádí deník The Guardian, tak jen zhruba polovina občanů Spojeného království dodržuje doporučení vlády, respektive nařízení, která vyplývají z testování v rámci chytré karantény. Ta má podle vědců zabránit dalšímu šíření koronaviru a také vzniku nových ohnisek. Podle odborníků ale zatím systém, který vláda Borise Johnsona zavedla tento týden, selhává.

Sledování ministerstva zdravotnictví ukázalo, že jen zhruba padesát procent obyvatel Británie dodržovalo v dubnu povinnou izolaci. Podle vládní vědecké poradní skupiny pro mimořádné situace (Sage) je nutné okamžitě přijít s řešením, jak lidi přimět, aby povinnou karanténu dodržovali, zvláště pokud jsou u nich patrné příznaky nemoci.

Závěry se objevily v posledních dokumentech a také v publikovaných zápisech ze schůzí skupiny Sage. V rámci Sage v průběhu měsíců od začátku pandemie v Evropě postupně rostlo napětí kvůli tomu, že počet nakažených i obětí rostl rychleji, než se čekalo. Poradní orgán pak 13. března doporučil, že by vláda měla co nejdříve vydat doporučení, aby se lidé pokud možno nestýkali a snažili se ochránit starší a zranitelnější generaci.

O tři dny později už ale skupina Sage své doporučení pozměnila, protože se ukázalo, že by v Británii mohlo přibývat až 10 tisíc případů za den. Vědečtí poradci tak vládě doporučili přísnější omezení pohybu a dodali, že je nutné výrazně zvýšit počet testů za den.

Zvláštní poradce premira Dominic Cummings míří na zasedání vlády kvůli hrozbě koronaviru.

Na dalším setkání poradního orgánu 18. března dospěli odborníci k závěru, že bude co nejdříve nutné zavřít školy, aby se v celé zemi nepřehltily jednotky intenzivní péče. V té době Sage varoval, že se Spojené království nachází pouze několik týdnů za Itálií v takzvané pandemické křivce. „Pokud bude třeba tímto způsobem zasáhnout, bylo by nejlepší to udělat co nejdříve,“ uvedli odborníci v doporučení premiérovi Johnsonovi. Ten pak školy skutečně ještě ten den nechal zavřít, připomíná The Guardian.



Poradci britské vlády podle dostupných informací vyjádřili obavy o fungování trasování kontaktů nakažených a chytré karantény obecně. Aby tento systém fungoval, muselo by podle vědců být do 48 hodin od zjištění nákazy (nebo projevů příznaků) u daného člověka vystopováno minimálně osmdesát procent jeho kontaktů mimo domov. To by znamenalo, že na každý případ nemocného pacienta by lékaři museli otestovat zhruba třicet lidí. Ve spojení s nevůlí občanů dodržovat nařízenou karanténu by tento systém nemusel být zdaleka tak účinný, jak se očekává.

Šesti ze čtyřiatřiceti zasedání Sage od začátku pandemie se zúčastnil i vládní poradce, kterému se přezdívá také „pan Brexit“, Dominic Cummings. Podle hlavního vládního vědeckého poradce sira Davida Kinga by ale jakékoliv jednání poradních orgánů v takovýchto situacích mělo být absolutně apolitické, což Cummingsova přítomnost výrazně narušovala.

Cummings se zřejmě také několikrát dopustil porušení karantény. V době, kdy s koronavirem bojoval premiér Johnson, byl spatřen pravděpodobně se svým synem ve městě Durham, to se nachází více než 400 kilometrů daleko od jeho bydliště v Londýně. Cummings navíc v té době vykazoval příznaky koronaviru. Podle dostupných informací byl Johnsonův poradce v Durhamu na návštěvě svých rodičů v době, kdy samotná vláda důrazně doporučovala cestovat jen v nejnutnějších případech.