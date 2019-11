Návrat na místo činu. Před 30 lety strážil ministr USA Pompeo železnou oponu, teď zde odhaloval sochu

Berlín/Washington Na oslavy ke 30. výročí pádu Berlínské zdi dorazil i americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který v době studené války strážil hranice železné opony v Bavorsku. Navštívil místa, kde dřív sloužil, k tomu ještě na konci cesty odhalil v Berlíně sochu prezidenta Ronalda Reagana.

Pompeo svou dvoudenní cestu po Německu zahájil ve čtvrtek návštěvou americké základny Grafenwöhr v Bavorsku, kde sám sloužil jako člen americké armády na konci 80. let minulého století.



Rodilý Kaliforňan studoval na prestižní americké vojenské akademii ve West Pointu, kterou úspěšně zakončil v roce 1986. Poté strážil v Bavorsku hranice železné opony. Podle serveru Military Times byl v té době nynější ministr zahraničí velitelem tankového praporu na hranicích Československa a východního Německa.

Here's Secretary of State Pompeo back when he was at West Point, from which he graduated first in his class in 1986. pic.twitter.com/Yp9yXyi7G2 — Jake Tapper (@jaketapper) July 25, 2018

Pompeo také navštívil vesnici Moedlareuth, která leží částečně v Bavorsku a částečně v Durynsku. V době studené války byla vesnice rozdělena železnou oponou. Začalo se jí proto říkat ‚Malý Berlín‘.

„Každý z nás měl povinnost chránit to, co jsme tak těžce vybojovali,“ řekl ke své vojenské kariéře Pompeo, píše The Washigton Post.

Na vesnici Moedlaureuth si vzpomněl Pompeo i v twitterovém příspěvku. „Před třiceti lety jsem tu sloužil po boku mých německých přátel. Dnes jsem mluvil se studenty, kteří reprezentují sjednocené Německo.“

Inspired to be in Moedlareuth, or “Little Berlin,” a town divided by a wall that straddled East and West during the Cold War. Thirty years ago, I served here alongside my German friends. Today, I spoke with students representing a unified #Germany; I am confident in their future. pic.twitter.com/sGgHnGPpYU — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 7, 2019

Během své cesty navštívil Pompeo také Lipsko a setkal se s německým ministrem zahraničí Heiko Maasem. „Bez amerického vedení by nedošlo k žádnému sjednocení,“ řekl Maas během tiskové konference na lipské radnici, píše server Stripes.

Podle Military Times byly v průběhu studené války na území západního Německa stovky tisíc amerických vojáků. Západní Němci byli dlouhodobě jeden z nejužších spojenců. Jejich spolupráce s Američany pokračovala i po pádu Berlínské zdi a zhroucení komunismu ve východní Evropě.

Pokračování v Berlíně

V Nové synagoze v Berlíně se ministr zahraničí setkal s přeživšími obětmi holocaustu. Poté ho čekala německá kancléřka Merkelová, která při tiskové konferenci zdůraznila, stejně jako ministr zahraničí Maas, že Spojené státy velmi pomohly Německu ke sjednocení.

Pompeo také odhalil sochu bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana na střeše americké ambasády v Berlíně. Socha stojí na místě, kde měl bývalý prezident slavný projev v roce 1987, a dívá se směrem k Braniborské bráně a místu, kde dřív stávala Berlínská zeď. Bývalý americký prezident zde apeloval na Gorbačova, aby „otevřel bránu“.