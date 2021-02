Argentina vzala peníze bohatým, poslouží ve válce s koronavirem. Nápad zaujal některé americké miliardáře

BUENOS AIRES/WASHINGTON/PRAHA Pandemie koronaviru pořádně zamíchala státními pokladnami všude na světě. S originálním řešením přišla Argentina, která se rozhodla zdanit bohaté. Nápadu už se chytla i část progresivních miliardářů v USA.

V Argentině vstupuje v platnost jednorázová daň pro nejbohatší obyvatele země, která má pomoci zaplatit zdravotnický materiál a poskytnout finanční úlevu menším podnikům bojujícím o přežití kvůli restriktivním opatřením. Ti, kteří mají více než 200 milionů pesos (48,3 milionu Kč), budou muset zaplatit přibližně tři procenta z aktiv deklarovaných v zemi a více než pět procent z aktiv držených v zahraničí. Zákon se bude vztahovat přibližně na 12 tisíc lidí.



Vláda doufá, že tímto získá přibližně tři miliardy dolarů (63 miliard Kč). Peníze také pomohou financovat stipendia a sociální pomoc. Příslušný zákon schválili senátoři v prosinci.

Opatření, které navrhnul středolevý prezident Alberto Fernández, však kritizovala opozice, která jej označila za „konfiskační“. Část společnosti se též obává, že by daň mohla zůstat už natrvalo. Zároveň je možné, že milionáři budou daň obcházet různými kličkami, nebo rozdělením majetku na více částí.

Argentina patří k zemím, na které současná pandemie dolehla obzvláště tvrdě. Jihoamerický stát již zaznamenal téměř dva miliony potvrzených případů a více než 47 000 úmrtí. Virus a především opatření k utlumení přenosu infekce prohloubily již tak vysokou míru ekonomických problémů. Téměř 40 procent obyvatel země žije pod hranicí chudoby a míra nezaměstnanosti dosahuje 11 procent.

Výroční zpráva britské neziskové organizace Oxfam o ekonomické nerovnosti uvádí, že Argentina může tímto krokem ukazovat cestu ke spravedlivému zotavení ze současné krize. „Daň z nadměrných zisků vydělaných společnostmi během pandemie koronaviru by mohla vygenerovat 104 miliard dolarů – dost na to, aby poskytla pomoc v nezaměstnanosti pro všechny pracovníky, co ztratí práci, a finanční podporu pro všechny děti a starší lidi v nejchudších zemích,“ uvádí se ve zprávě.

Inspirace pro USA

Argentinská daň však neušla pozornosti ani v jiných zemích. Americký magnát Morris Pearl, prezident organizace Patriotic Millionaires (Patriotičtí milionáři), která mimo jiné podporuje restrukturalizaci amerického daňového systému tak, aby bohatí lidé platili více daní, uvedl, že by USA měly „následovat příklad Argentiny “. Členy Patriotic Millionaires jsou investoři a vlastníci firem působící v široké škále průmyslových odvětví.

Prostřednictvím stanoviska, které bylo zveřejněno na serveru Business Insider, Pearl uvedl, že „Argentina může být první zemí, která přijme takové opatření v reakci na globální pandemii, ale neměla by být tou poslední“.

Tento typ legislativy by měl být podle magnáta inspirací pro americké zákonodárce, kteří hledají způsoby, jak zachránit ekonomiku. Některá čísla jsou varovná. Téměř 27 milionů dospělých Američanů uvádí, že někdy nemají dost jídla. Mezi sedmi a 13 miliony dětí někdy nejí dostatečně a více než 12 milionů nájemců není schopno pravidelně platit nájem. Dále téměř 85 milionů Američanů, jeden ze tří dospělých, uvádí, že pro jejich domácnost je obtížné pokrýt své životní náklady za posledních sedm dní.

„Žijeme uprostřed hospodářské krize biblických rozměrů a vláda odmítá poskytnout adekvátní pomoc. Od března (minulého roku – pozn. red.) schválila pouze kompromisní návrhy, které jsou nedostatečné,“ varoval magnát.

Bohatým pandemie neublížila

Mezitím se bohatým daří lépe než kdy jindy. „Akciový trh již překročil svůj předchozí vrchol, takže mnoho bohatých investorů jako já bylo ještě bohatších, než jsme byli před začátkem pandemie. Bohatství miliardářů v Americe vzrostlo od března téměř o bilion dolarů, aniž by se projevily známky zpomalení.“ tvrdí Pearl. „To je stav naší ekonomiky: Bohatí jsou bohatší než kdy jindy a všichni ostatní se potýkají s těžkostmi. Nemusím mít doktorát z ekonomie, abych zjistil, jak to napravíme.“ uzavírá Pearl.

Zdali ho nová administrativa Joea Bidena vyslyší, není jasné. Bidenův předchůdce Donald Trump šel opačnou cestou. Jeho razantní snížení daní jednotlivcům i firmám znamenalo největší reformu amerického daňového systému od roku 1986.