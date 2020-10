Australané vnímají mediálního magnáta Murdocha za ohrožení demokracie. Petice proti němu připomínala hackerský útok

Canberra Bývalý premiér Austrálie zveřejnil v pátek na oficiálních stránkách parlamentu petici, ve které vyzývá vládu k ustavení nejvyšší komise pro vyšetřování mediální aktivity magnáta Ruperta Murdocha. Miliardář je obviňován z vměšování se do politiky, a to nejen u protinožců. Dokument vyvolal o víkendu takový ohlas, že došlo k přetížení parlamentního webu. Za dva dny petici podepsalo přes 200 000 lidí.

Kevin Rudd, bývalý premiér Austrálie, v petici žádá vládu, aby ustavila tzv. „Královskou komisi“ (Royal commission). Tato komise je nejvyšším formálním orgánem v zemi, který má zajišťovat vyšetřování vážných případů. Naposledy byla tato komise ustavena tento rok při australských požárech, píše The New York Times.

Podle petice má Murdochova mediální síť zásadní dopad na podobu politiky v zemi. Bývalý premiér ve videu, které už vidělo přes milion lidí, říká: „Murdoch se stal rakovinou – arogantní rakovinou pro naši demokracii.“ Vyšetřování, po kterém volá, by se mělo postarat o „maximalizaci diverzity vlastníků médií, což je životně důležité pro budoucí fungování našeho demokratického systému,“ uvádí Rudd.

Australians have watched with growing anger at what the Murdoch media monopoly is doing to our country. A cancer on democracy.



Today I am launching a national petition to establish a #MurdochRoyalCommission.



If you value our democracy, please sign here: https://t.co/FjfK7ij7YQ pic.twitter.com/gIGfmMF49W — Kevin Rudd (@MrKRudd) October 9, 2020

Rupert Murdoch americký mediální magnát a miliardář



první novinové vydavatelství koupil v roce 1954

nyní vlastní společnosti 20th Century Fox a News Corporation

ty ovládají namátkou: 9 televizních sítí, 40 stanic,100 kanálů, 40 knižních vydavatelství a 175 novinových periodik

ovládá tak největší mediální síť vlastněnou jedním člověkem na světě je považován za jednoho z nejvlivnějších lidí Zdroj: wikipedia.org

Rupert Murdoch je největším mediálním magnátem na světě. Jeho média čelí kritice za to, že jsou spolu odpovědná za nárůst populistické politiky a podrývání demokratických vlád všude po světě. Například ve Spojených státech Murdochova Fox News a New York Post dlouhodobě podporují prezidenta Donalda Trumpu a systematicky se snaží rozkládat demokratickou stranu.

Dále v Británii Murdochův bulvár The Sun byl jedním z hlavních propagátorů úspěšné brexitové kampaně. David Yelland, bývalý editor The Sun v dokumentu BBC říká „Bez Ruperta Murdocha by se brexit nestal.“

Nigel Farage, lídr strany „Brexit Party“, dokonce v dokumentu přiznává, že se ptal přímo Murdocha, jestli chce, aby se brexit uskutečnil. „Pokud by řekl (Murdoch) ne, nešli bychom do toho,“ říká Farage ve videu. „Myslím, že Murdoch zajistil prostředí, ve kterém se mohl brexit uskutečnit,“ dodal Farage.

Vliv Murdochových mediích je v Austrálii mimořádně silný. Jeho společnost News Corp pokrývá 70 % australského mediálního prostoru. Od novin počínaje, přes mnoho důležitých televizních stanic jako je Sky News Australia konče. Kritici spojují aktivity těchto médii s úpadkem středolevicové Australské strany práce (Australian Labor Party, ALP). Dále se ozývají hlasy, že tato média bagatelizují klimatickou krizi, jsou rasistická, straší před migranty a podobně.

Do pondělí podepsalo petici bývalého premiéra přes 200 000 lidí, a to i přes technické problémy, které o víkendu nastaly. Stránka byla tak zahlcená, že spustila automatickou ochranu před kybernetickými útoky. Petici mohou občané podepsat do 4. listopadu.

To, že by se komise skutečně na základě petice zformovala, je však podle NYT nepravděpodobné. To proto, že australská vládní koalice je složena z konzervativních stran, které podle analytiků nechtějí bojovat proti Murdochovi, jelikož by jim to mohlo zásadně poškodit mediální obraz.

Mediální odborník David McKnight uvedl pro NYT, že petice ukazuje veřejný zájem o žurnalistiku a nespokojenost obyvatel se současnou situací médií, které nejsou dostatečně různorodá. „Pan Murdoch má za sebou dlouho historii vměšování a snah posunout výsledky voleb,“ dodává McKnight.

Situace se podle NYT může otočit, jelikož Mudrochův syn, James Murdoch, který by se mohl v budoucnu podílet na řízení společnosti, má pravděpodobně trochu jiné vize než jeho otec. To ukazuje například jeho rezignace z významné pozice v komisi společnosti News Corp. Odešel prý kvůli „neshodám o obsahu, který společnost publikuje, a o jiných strategických rozhodnutích,“ uvádí NYT.