Volte Bidena, píšou americké noviny. V USA se před prezidentskými volbami opět přetřásá zaujatost médií

Washington Liberální americká média otevřeně vyjadřují podporu Joe Bidenovi. USA Today historicky poprvé výslovně vyzvaly čtenáře, aby volili kandidáta demokratů. K podobnému kroku se uchýlily i známé New York Times. Fox News jsou na druhé straně obviňovány z toho, že představují „hlásnou troubu” prezidenta Trumpa. Podle odborníků je politická zaujatost běžným aspektem americké žurnalistiky.

Média ve Spojených státech jsou tradičně rozdělená do skupin podle toho, kterým tématům dávají přednost. Média inklinují k názorovým proudům už jen tím, jaký obsah zveřejňují a jakým způsobem prezentují fakta. V Americe se tomu říká “media bias” - mediální předsudky.

V USA existují dva hlavní politické subjekty. Z důvodu této polarizace se i média dělí na dvě základní kategorie - konzervativní a liberální. Tradičně bývají liberální média spojována s tím, že straní demokratům, konzervativní republikánům. Mimo politickou zaujatost se „media bias” určují i podle toho, kým jsou subjekty vlastněny, zda hájí korporace, jestli upřednostňují bulvární příběhy a podobně.

Kdo komu straní?

Na straně konzervativních médií je výrazné impérium Ruperta Murdocha. Ten sám sebe identifikuje jako konzervativního pravicového libertariána. Do jeho holdingu spadají například Fox News, The W

all Street Journal a The Sun. Jeho média sice nevyjadřují otevřenou podporu ani jednomu z kandidátů v prezidentských volbách 2020, z analýz je však zřejmé, že dlouhodobě straní Donaldu Trumpovi a brojí proti demokratům. Podle studií Fox News tradičně přinesou republikánům okolo 3 % ve volbách.

Na druhé straně jsou liberální média. Do nich se tradičně řadí například CNN, NBC, CVS, The New York Times či USA Today. Harvardská studie z roku 2017 ukázala, že 93 % zpráv od CNN a NBC o prvním měsíci z prezidentského období Donalda Trumpa, byly negativní. To stejné platí třeba o 87 % článků od NY Times týkajících se prvních 100 dní, kdy byl Trump v úřadu.

V prezidentské volbě 2020 se list The New York Times otevřeně přihlásil k podpoře Joe Bidena. Článek nese název „Ameriko, zvol Joe Bidena,” a v první větě se dočteme: „Bývalý viceprezident je to, co náš národ teď potřebuje.” Autorem článku je výbor editorů NY Times, reprezentuje tedy názor listu jako celku.

USA TODAY’s Editorial Board is endorsing Joe Biden for president, an extraordinary step for @usatodayopinion, which previously had never endorsed a presidential candidate. https://t.co/Xio705JiXJ — USA TODAY (@USATODAY) October 20, 2020

K podobnému kroku se historicky poprvé v úterý přihlásil server USA Today. Jejich článek se jmenuje „Zvolte Joe Bidena. Odmítněte Donalda Trumpa.” Stejně jako u NY Times je v něm explicitně uvedeno, že reprezentuje názor celého média. List píše: „V roce 2016 jsme porušili svojí tradici, vyzvali jsme Vás, abyste nevolili Trumpa. Teď Vám dáváme své první prezidentské doporučení. Doufáme, že bude poslední.”

Server dále píše, že k podobnému kroku od svého založení roku 1982 nikdy neměl potřebu. Tvrdí, že redakce zastává různorodé názory a postoje, avšak nyní se na jedné věci shodne. Je třeba volit Bidena. Donald Trump podle nich nemá „povahu, znalosti, spolehlivost a upřímnost, kterou Amerika potřebuje od svého prezidenta.” Biden prý může národu přinést „kompetenci a stabilitu.”

USA Today píše, že důvody, proč volit Trumpa před čtyřmi lety, jsou pochopitelné. Během jeho funkčního obodbí se však ukázala jeho nekompetentnost a země je na tom podle listu hůř ve všech ohledech. „Je na tom Amerika lépe než byla před čtyřmi lety?“ ptá se USA Today.

Postupně uvádí důvody voličů a novinářů, proč bylo první prezidentské období Donalda Trumpa selháním. Mezi hlavní patří nezvládnutá pandemie, nepokoje v ulicích, ignorování přírodních katastrof, nesplněné sliby a podobně.

Objektivita neexistuje

Americká ústava zajišťuje, aby Kongres nemohl žádným zákonem omezovat svobodu médií. To však neznamená, že média nemohou hájit konkrétní zájmy. Profesorka politologie Marjorie Hershey píše pro deník The Conversation: „Velká většina největších amerických médii byla po celou dobu hisorie USA explicitně zaujatá.” Mnoho z nich sponzorují politické strany, byznysmeni či jiné zájmové skupiny, a bylo tomu tak vždycky.

Při každých prezidentských volbách se objevují obvinění, že některý z kandidátů vyhrál, protože mu stranila média či jelikož měl větší mediální pokrytí. Například v roce 2000 vznikla slavná studie popisující, že o Georgi Bushovi bylo publikováno dvakrát více zpráv s pozitivním obsahem než o jeho soupeři Al Gorovi. Podle posledních průzkumů měl největší mediální pokrytí ve volbách v roce 2016 Donald Trump, ale to i kvůli častým negativním zprávám.

Dlouhodobé studie však naznačují, že neexistuje historicky jednotný, mediální monolit, který by po delší dobu upřednostňoval jednu stranu. Jinými slovy to, jestli se více píše o kandidátech demokratů či republikánů, se jednoduše mění s každými volbami.

Více než polovina Američanů uvádí, že média jsou zaujatá, zjistil poslední průzkum. Pouze čtvrtina z nich je však ochotna tento fakt uznat, pokud médium favorizuje jejich oblíbeného kandidáta či stranu. Podle profesorky Hershey existuje obrovské množství zdrojů informací a vyváženost mediálního prostoru spočívá v tom, že občan si má možnost vybrat, který zdroj upřednostní.