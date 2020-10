V srdci Manhattanu se střetli příznivci Trumpa a Bidena. S volbami bude násilí eskalovat, varují experti

New York Před americkými volbami narůstá napětí. Stupňují se obavy z toho, že ať už hlasování dopadne jakkoli, bude docházet k násilným střetům. Strach panuje jak z volebního dne, tak i ze situace po volbách. První incident se odehrál již o víkendu v centru New Yorku, kde se střetli příznivci Trumpa a Bidena v intenzivní rvačce.

Celý incident začal tak, že městem projížděla flotila aut polepená transparenty na podporu Donalda Trumpa. Jedná se o skupinu jménem Židé pro Trumpa (Jews for Trump), kteří chtěli prezidenta podpořit na jeho místním setkání. Trumpovi příznivci projížďku dokončili v srdci Manhattanu, na Times Square. Zde však podle serveru CBS New York narazili na skupinu fanoušků Bidena.

Jeden z Trumpových odpůrců si začal dělat legraci z dcery muže v polepeném autě. Muž z auta vyskočil a odehrála se mezi nimi krvavá rvačka. Na pomoc se přidali další členové skupin a incident musela rozhánět policie. Sedm lidí bylo podle newyorského serveru zadrženo a odvezeno do vazby.

O víkendu bylo také v New Yorku zaznamenáno, že lidé na Trumpovi příznivce házeli kameny. Tyto události mohou být předzvěstí toho, co čeká Spojené státy ve volební den a po něm.

Občané zbrojí

Američané se na povolební období intenzivně připravují. Podle serveru USA Today někteří dokonce nakupují zbraně, zásoby jídla a budují domácí bunkry. Počet nakoupených zbraní za tento rok byl v zemi rekordní. A to v důsledku obav spojených s pandemií či právě strachu z eskalace nepokojů v ulicích, píše The Guardian.



„Občanská válka? Ta může trvat léta,” říká v rozhovoru pro americký server volička, která si postavila v domě opevnění včetně zásob a výzbroje. „Běžně nemáme zásoby na roky, a kdyby to trvalo déle, vždycky můžu vyjít ven a zastřelit si jelena,” dodává.

Obavy z eskalace protestů

Na jedné straně existuje obava, že se radikalizují protesty Black Lives Matter. Podle amerického deníku jich byla valná většina klidných, avšak jejich kritici včetně prezidenta Trumpa upozorňují na to, že existují případy rabování a ničení majetku. Kritika často míří na vyhraněné levicové a anarchistické skupiny jako Antifa, které považují násilí za legitimní nástroj boje proti nerovnosti, rasismu, diskriminaci a policejní brutalitě.

Na druhé straně je skupina odpůrců Black Lives Matter. V posledních měsících mobilizují pravicové extremistické skupiny. Za nejvýraznější z nich se považuje uskupení Proud Boys. Tento proud bojuje proti progresivní liberální politice demokratů.

Obě skupiny jsou poměrně malé, ale byly v minulosti schopny způsobit obrovské střety. Za léto se jich uskutečnilo přes dvě stě. Například při bojích v Portlandu či Kenosche došlo k přestřelkám mezi aktivisty a policií, zaznamenány jsou i úmrtí na obou stranách, jak popisuje britská BBC.

Prezident Donald Trump svojí rétorikou situaci příliš neuklidňuje. V poslední prezidentské debatě nepřímo vyzval skupinu Proud Boys, aby dohlížela na volby, když pronesl, aby „zůstali poblíž”. Na to reagoval lídr skupiny Enrique Tarrio slovy: „Budu poblíž, pane!” Mimo to si Proud Boys dali Trumpova slova podle britského serveru do svého loga. Dále Trump opakovaně zpochybňuje legitimitu voleb a vyzývá své příznivce, aby volby „kontrolovali”. Trumpův sok Joe Biden se snaží být umírněnější.

Vítězství Bidena ani Trumpa ale neznamená podle amerického serveru klid zbraní. „Násilí se bude konat v obou případech,” říká expertka z univerzity ve Washingtonu Carolyn Gallaher. „Všichni koho znám se obávají zastrašování voličů a možného násilí až budou známé výsledky voleb, a toho, jak to bude vypadat nikoli pouze při volbách, ale až do inaugurace,” píše profesorka.

Poslední studie ukazují, že narůstající napětí není pouze otázkou prezidentských voleb, ale dlouhodobějším společenským klimatem způsobeným různými prvky. Nejnebezpečnější z nich je podle sociologické studie narůstající společenská nerovnost. Studia zaznamenala bezprecedentní narůst „politického stresu” ve společnosti, který srovnávají s obdobím před Občanskou válkou, píše server Burz Feed News.