Běloruská opozice si žije v přepychu za peníze z USA a Německa, tvrdí prezident Lukašenko

MINSK Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko se v pondělí obořil na opozici, že žije v přepychu za cizí peníze, které prý dostává z USA a Německa. Řekl to v komentáři k nedávným parlamentním volbám, v nichž opozice nezískala ani jeden mandát. Za nedemokratické a netransparentní označili volby v Bělorusku pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

„O moc jim nejde, bolela by je z toho hlava,“ řekl běloruský prezident na adresu opozičních politiků. „Ze Západu dostávají peníze, kupují si auta a stavějí vily. Žijí si dobře. Jsou to velké sumy, všichni to vidíme. A co nevidíme, řeknou nám Rusové,“ konstatoval. Opozičníky podle Lukašenka financují Američané a Němci, obvykle přes Polsko nebo Litvu.

V dřívějším parlamentu měla běloruská opozice tříčlenné zastoupení, při hlasování 17. listopadu ale neprošel ani jediný. „Výsledek byl dávno určený. Úřady vybraly schválené kandidáty. Změna moci prostřednictvím voleb není v Bělorusku možná,“ řekl agentuře Reuters jeden z opozičních vůdců Mikalaj Statkevič.

Podle Lukašenka ale byly volby projevem vůle lidu. „Já za to nemůžu, když je lidé nepodpořili, co můžu dělat?“ řekl dnes prezident novinářům ze státní agentury BelTA.