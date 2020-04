Berlín hledá ztracenou zásilku 200 tisíc respirátorů, za jejich zmizení můžou podle radního Američané

Berlín Berlínská radnice žádá německou vládu o vysvětlení, co se stalo v Bangkoku se zásilkou 200 000 respirátorů od americké firmy, které německá metropole objednala pro berlínskou policii. Informovala o tom v sobotu agentura DPA. Berlínský radní pro oblast vnitra Andreas Geisel v pátek zmizení dodávky respirátorů označil za „moderní pirátství“ a nepřímo z něj obvinil americkou vládu.

„V tuto chvíli předpokládáme, že objednávka nedorazila kvůli zákazu americké vlády vyvážet respirátory,“ uvedl v pátek Geisel (SPD) v prohlášení. „Zatím ale nemůžeme říci, co se přesně na letišti v Bangkoku stalo,“ dodal. Podle něj byly respirátory koupené pro berlínskou policii.



Podle německých médií si radnice respirátory objednala od americké firmy 3M, která je vyrobila v Číně. Podle deníku Tagesspiegel byly poslány do Spojených států.

Deník Financial Times v pátek napsal, že firma 3M „neví o žádné své objednávce respirátorů z Číny pro berlínskou policii“. V pátek firma také oznámila, že jí Bílý dům nařídil zastavit všechny dodávky respirátorů, které vyrábí v USA, do Kanady a Latinské Ameriky, přestože to může mít „značné humanitární následky“.

Müller: Chování prezidenta USA je nelidské a nepřijatelné

„Takto nevypadá transatlantické partnerství. Ani v časech globální krize by se neměly používat metody jako na Divokém západě,“ uvedl Geisel k incidentu na letišti v thajské metropoli. Stejně jako berlínský starosta Michael Müller (SPD) žádá německou vládu, aby od Washingtonu žádala vysvětlení.



„Chování amerického prezidenta není ani solidární, ani zodpovědné. Je nelidské a nepřijatelné. Federální vláda musí trvat na tom, aby USA respektovaly mezinárodní pravidla, a to i době koronavirové pandemie,“ napsal v pátek na Twitteru starosta Müller.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v pátek novinářům řekl, že o incidentu v Bangkoku nic konkrétního neví. Dodal ale, že podobné zprávy se teď objevují, což „není dobrý vývoj“ událostí.



Podobné zprávy přišly tento týden z Francie či Španělska, napsal v sobotu server Politico. Ve středu francouzská média informovala o dodávce respirátorů, které mířily do Francie, ale byly odkloněny do USA. Americká ambasáda ve Francii to popřela. „Americká vláda nekoupila žádné respirátory, které měly z Číny mířit do Francie,“ uvedla ambasáda USA.

Také španělská média tento týden podle serveru Politico informovala, že pro Madrid je stále obtížnější nakoupit ochranné masky vzhledem k masivním nákupům, které dělají USA v Číně.