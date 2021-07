Berlín zvažuje povinné očkování. S návrhem přišli někteří vládní politici, odůvodňují ho obavami z delty

Pod vlivem posledního vývoje ve Francii, Itálii a některých dalších státech v Evropě nabírá i v Německu na obrátkách debata, zda má být zavedeno povinné očkování. S tím souvisejí mimo jiné i následující otázky: pokud by bylo povinné, koho by se mělo týkat? A je případně přípustné omezit lidem, kteří se nechtějí dát očkovat, přístup do divadel nebo vnitřních prostor restaurací?