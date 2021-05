Miliardářský rozvod. Bill a Melinda Gatesovi ohlásili po 27 letech konec manželství

Agentura Reuters přinesla v pondělí večer zprávu o rozvodu Billa a Melindy Gatesových. Jeden z nejbohatších párů planety se rozchází po 27 letech manželství.

„Po velkém přemýšlení a velké práci na našem vztahu jsme se rozhodli naše manželství ukončit,“ napsala dvojice na Twitteru.



Poznali se koncem 80. let, kdy se Melinda připojila k Billově firmě Microsoft. Mají spolu tři děti a společně provozují Nadaci Bill and Melinda Gates Foundation, která se výtazně podílí i na boji s pandemií koronaviru.

Podle britského listu Independent od loňského března investovala více než 1,75 miliard dolarů do různých programů. 250 milionů společnost darovala na výrobu vakcín, 156 milionů vložila do iniciativy Covax, která zajišťuje distribuci očkování do chudších regionů. Další prostředky nadace rozdělila do výzkumů zaměřujících se na zlepšení léčby covidu.