Selhaly nám motory, volali zoufalí piloti těsně před zřícením v Pákistánu. Nefungoval ani podvozek

Karáčí Nehodu letadla, při které zemřelo nejméně 97 lidí, zřejmě zavinilo několik technických závad na stroji. Podle záznamu z černé skříňky, který se objevil na internetu, piloti těsně před pádem volali řídící věži s tím, že ztratili oba motory.

Poslední snahou mělo být „přistání na břiše“, tedy bez podvozkových kol, která podle dostupných informací nešla vysunout. Neštěstí ale přežili minimálně dva lidé, z nichž jeden popsal události zahraničním médiím.



V jihopákistánském velkoměstě Karáčí se krátce před plánovaným přistáním zřítilo na obydlenou čtvrť dopravní letadlo Airbus A-320 s přibližně stovkou lidí na palubě. Tragédii podle dosavadních informací přežili dva z nich, píše agentura Reuters.



Piloti těsně před pádem letadla hlásili poruchu obou motorů. „Přibližujeme se napřímo – přišli jsme o motory,“ volal pilot směrem k řídící věži.

„Potvrďte pokus o přistání na břiše. Můžete přistát na ranveji 25,“ odpověděla věž, zatímco piloti se zřejmě marně snažili o vysunutí podvozku a volali „Rozumím. Mayday. Mayday. Mayday. Pakistán 8303.“

„Pákistán 8303. Rozumím. Obě ranveje jsou k dispozici pro přistání,“ snažila se řídící věž uklidnit piloty, jenže v tu chvíli se piloti odmlčeli a už se neozvali. Chvíli poté se letadlo pakistánských aerolinií zřítilo přímo do hustě obydlené čtvrtí v Karáčí.

„Poslední, co jsme od pilotů slyšeli, bylo, že mají technické problémy. Pak bylo už jen ticho... Je to obrovská tragédie,“ uvedl podle deníku The Guardian mluvčí pákistánských národních aerolinek Abdulláh Chán.



Do Láhauru den před nehodou přiletěl Airbus z ománské metropole Maskatu. V technické zprávě, o níž informoval pákistánský list Dawn, se uvádí, že se při kontrole nenašla žádná závada motorů, přistávacího zařízení ani žádného hlavního systému. Dále v ní stojí, že stav obou motorů je „uspokojivý“ a že letadlo prochází pravidelnou údržbou. Pákistánský úřad pro civilní letectví dal airbusu povolení k letům do listopadu letošního roku.

Výrobce, firma Airbus, ve svém prohlášení uvedl, že stroj byl v provozu od roku 2004, měl za sebou 25 860 letů a 47 100 letových hodin. Společnost nabídla pomoc při vyšetřování nehody.

Viděl jsem jen kouř, uvádí přeživší

Podle sdělení místních nemocnic se potvrdilo úmrtí nejméně 56 lidí, činitelé ale uváděli různá čísla. Karáčský starosta Vasim Achtar řekl, že zničeno bylo nejméně šest domů. Náčelník generálního štábu armády Džaved Badžva kondoloval pozůstalým. Premiér Imrán Chán na twitteru uvedl, že je nehodou „šokován a zarmoucen“, kondoloval rodinám zemřelých a oznámil, že bylo okamžitě zahájeno vyšetřování příčin tragédie.

Dva cestující pád letadla přežili. Jedním z nich je podle regionálních úřadů ředitel paňdžábské banky Zafar Masúd. Muž utrpěl několik zlomenin, ale je podle mluvčího vlády provincie Sindh „při vědomí a dobře reaguje“

Druhým je inženýr Muhammad Zubair. Ten v rozhovoru s Geo News uvedl, že se pilot pokusil přistát, letoun se dotkl země, ale byl přinucen opět vzlétnout. Po zhruba deseti minutách pilot oznámil, že se pokusí přistát podruhé a následně stroj havaroval, uvedl Zubair z nemocničního lůžka v civilní nemocnici v Karáčí. „Viděl jsem jen dým a plameny,“ řekl. „Slyšel jsem ze všech stran křik. Dětí, dospělých. Viděl jsem jen plameny. Žádné lidi jsem neviděl, jen jsem slyšel jejich křik,“ uvedl. „Rozepnul jsem si bezpečnostní pás a uviděl světlo. Šel jsem k němu a musel skočit asi tři metry, abych se dostal do bezpečí,“ upřesnil.

Zahraniční média citovala zkušeného odborníka na civiliní letectví, podle nějž dalším klíčovým problémem bylo, že se pilotům nepodařilo vysunout podvozek (zřejmě kvůli další technické poruše). Podle citovaného nejmenovaného odborníka je ale moc brzy na určení přesné příčiny neštěstí.

Experti na leteckou bezpečnost obvykle uvádějí, že za leteckými nehodami stojí obvykle více než jednu příčinu, ale že takové vyšetřování zabere hodně času.

Těla mrtvých už byla odvezena do márnice a nemocnice, na místě jsou stále trosky. Úřady zatím nepotvrdily nález záznamníků o letu. Při havárii v hustě osídlené oblasti bylo poškozeno 25 domů a jejich obyvatelé dostali náhradní ubytování.

Pákistán stejně jako jiné země kvůli koronaviru zastavil leteckou dopravu a domácí lety obnovil minulý týden. Smyslem bylo umožnit Pákistáncům přemístit se k rodinám o muslimském svátku íd al-fitr, který se slaví po skončení postního měsíce ramadánu a začne o víkendu.

Páteční nehoda byla nejhorším leteckým neštěstím v Pákistánu od roku 2012, kdy se za bouřky zřítil u Islámábádu boeing a v troskách zahynulo 127 lidí.