Prudký propad boeingu s 50 zraněnými mohlo způsobit posunutí sedadla pilota

Propad Boeingu 787 letecké společnosti LATAM mohlo způsobit neúmyslné posunutí sedadla pilota. Ve čtvrtek to uvedl odborný portál The Air Current. Stroj se prudce propadl při pondělním letu ze Sydney do Aucklandu. Událost si vyžádala více než 50 zraněných. Boeing je po lednové nehodě stroje 737 MAX společnosti Alaska Airlines pod drobnohledem úřadů.