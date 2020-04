Bohatí lidé v USA utíkají před koronavirem do luxusních resortů, kde rychle roste počet nakažených

NEW YORK Američtí boháči utíkají před šířící se pandemií nového koronaviru do luxusních resortů a horských středisek. Provozovatele a obyvatele přilehlých obcí i kvůli tomu děsí poměrně vysoká čísla nově infikovaných pacientů a obávají se, že by místní malé nemocnice mohly brzy být přeplněné.

Do svých mimoměstských sídel v luxusních resortech se odebrali především zámožní obyvatelé metropolí, kde se koronavirus šíří velmi rychle. Typickým příkladem je New York. Úřady z obcí a měst, u nichž se přepychová střediska nachází, hlásí disproporční nárůst případů nemoci Covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje.

Jedním z takových horských resortů je například Sun Valley ve státě Idaho, kam se již tradičně sjíždí v lyžařské sezoně celebrity jako Arnold Schwarzenegger, Mark Zuckerberg či Clint Eastwood. Starosta nejbližšího města Ketchum Neil Bradshaw varoval, že Sun Valley rozhodně není vhodným místem pro „virové prázdniny“, napsal server The Guardian. V okrese Blaine, kde se Sun Valley nachází, do čtvrtka zaznamenali 351 potvrzených případů na pouhých 22 tisíc obyvatel. Jde tak o zhruba polovinu všech případů, které se ve státě Idaho objevily.

Jediná nemocnice v oblasti podle dostupných informací disponuje pouze jedním plicním ventilátorem. Navíc byla částečně uzavřena, protože některým lékařům a zdravotníkům musela být nařízena karanténa.

„Musíme se snažit odradit naše návštěvníky od toho, aby k nám přijížděli. Pro městečko, které je zvykle návštěvníky přijímat, je to těžké, ale musíme co nejvíce snížit počet lidí, kteří do této oblasti míří,“ napsal Bradshaw do místního periodika Idaho Mountain Express.



Problémy hlásí i Florida

Podle analýz některých amerických médií a institucí mají podobné oblasti často extrémně vysoký počet případů na počet obyvatel. Podle Salt Lake Tribune jsou tyto resorty co do počtu pacientů srovnatelné pouze s New Yorkem a New Orleans. Stát Utah, jehož hlavním městem je právě Salt Lake City, rovněž hlásí vysoký počet případů v okrese Summit, který je známý svým lyžařským střediskem. Podobně je na tom například oblast Vail ve státě Colorado, kam se často sjíždějí vysoko postavení manažeři velkých firem.

Park City v Utahu je město, které ročně přiláká až čtyři miliony lyžařů. Jde zároveň o první místo ve státě, kde se koronavirus začal šířit ve větším měřítku. Podle místního šéfa zdravotnictví Riche Bullougha byl první případ v Utahu spojen právě s jedním z návštěvníků střediska a dodal, že vysoký počet nakažených ve regionu je „absolutně“ spojen s turismem.

Nervózní jsou i obyvatelé venkovských oblastí poblíž New Yorku nebo letních středisek na Long Islandu. Podle nich by měla armáda u hranic New Yorku vytvořit linii a nikoho za ni nepouštět. Přímořská oblast The Hamptons, kde mají svá venkovská sídla například Jennifer Lopezová či Gwyneth Paltrowová, zažívá bezprecedentní nárůst populace. V místní městečku Southampton například v posledním týdnu přebývalo 100 tisíc lidí, což je o čtyřicet tisíc víc než je běžné.

Lidé v USA hromadně opouští velká města, počet nakažených tak roste v menších obcích.

The Guardian navíc uvedl, že se podobné problémy týkají i luxusních letních resortů v jižnějších státech jako je Florida. Turisticky známá a oblíbená oblast Palm Beach hlásí nejvyšší smrtnost mezi pacienty s Covid-19 v celém státě. V této oblasti mají své rezidence například golfista Tiger Woods, zakladatel Microsoftu Bill Gates či americký prezident Donald Trump. Oblast Palm Beach registrovala do soboty 27 z celkového počtu 144 případů úmrtí ve státě.

Ačkoliv zatím nelze jistě říct, zda za zvýšený počet případů v oblasti mohou turisté, floridský guvernér Rod DeSantis uvedl, že na vině jsou právě lidé, kteří na Floridu přijeli odjinud. DeSantis ve středu vyhlásil v návaznosti na zvyšující se počet případů omezení pohybu obyvatel.