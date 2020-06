Rasový hněv míří i proti sochám. Pomníky osobností z doby kolonialismu jsou nežádoucí

LONDÝN/PRAHA Vlna protestů namířená proti přetrvávajícímu rasismu ve společnosti, která už několik týdnů sužuje Spojené státy, přeskočila v plné síle i do Evropy. Včetně snah o bourání soch nebo pomníků osobností z doby kolonialismu.

Nejvíce zatím doléhají na Spojené království. V souladu s cíli stoupenců protirasistického hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) se v Británii konají taková shromáždění na řadě míst, navzdory zákazu platícímu kvůli covidu-19. V Bristolu aktivisté strhli a shodili do řeky pomník známého obchodníka Edwarda Colstona, jenž se mimo jiné věnoval dovozu otroků. A slovy „Byl to rasista“ byla počmárána i socha někdejšího premiéra Winstona Churchilla.

V úterý se pak organizátoři protirasistických protestů zaměřili na pomník Cecila Rhodese v areálu univerzity v Oxfordu a zavěsili na něj transparent: „Rhodesi, budeš dalším na řadě.“

Socha Edwarda Colstona

Rhodes byl klíčovou postavou britského imperialismu konce 19. století v době panování královny Viktorie. Vedl vládu v britské Kapské kolonii a jako podnikatel vlastnil rozsáhlá diamantová naleziště. Později po něm byla pojmenována jedna z britských kolonií, Rhodésie, z níž vzešlo v roce 1980 dnešní Zimbabwe.



V Londýně mezitím nechal starosta města Sadiq Khan zřídit zvláštní komisi. Jejím úkolem bude zahájit odstranění všech soch osobností, jež měly nějakou souvislost s otrokářstvím. Již v úterý večer byla před muzeem v londýnské přístavní čtvrti odstraněna skulptura Roberta Milligana, jenž v 18. století obchodoval s otroky a více než pět stovek jich vlastnil. Místní úřad to odůvodnil „přáním obyvatelstva“.

Vláda premiéra Borise Johnsona je opatrná a nechce vyhrocenými stanovisky přilít olej do ohně. Řada členů vlády kritizovala násilné odstranění Colstonovy sochy v Bristolu. Ministryně vnitra Priti Patelová to v parlamentu označila za „výtržnictví“ a oznámila, že pachatelé budou stíháni. Na kritiku levicové opozice reagovala připomínkou svých vlastních zkušeností s rasismem, neboť pochází z rodiny indických rodičů, kteří prchli do Británie z Ugandy.

Jiní členové vlády ovšem debatu zpochybňující některé historické osobnosti podpořili. „Žádný obchodník s otroky by neměl mít sochu,“ citoval včera list The Times státního tajemníka na ministerstvu obchodu a průmyslu Nadhima Zahawiho, jehož kořeny sahají do iráckého Kurdistánu. I on ale zdůraznil, že lidé protestující proti rasismu by se neměli snažit vzít spravedlnost do vlastních rukou a sochy bořit.

Pochopení pro stížnosti demonstrujících v souvislosti s přetrvávající diskriminací, jíž jsou například vystaveni na trhu práce nebo při kontaktu s justičními orgány, vyjádřil v mimořádném videoposelství i premiér Johnson.

Leopold II., vrah z Konga

V belgickém přístavním městě Antverpách se obrátil hněv davu proti soše někdejšího krále Leopolda II. Stála před tamním Muzeem Afriky a nejprve byla polita červenou barvou a poškozena. Město ji poté nechalo odstranit.

Socha byla poničena během sobotních protestů



Panovníkovi, který je považován za zakladatele belgického impéria, je dávána za vinu smrt zhruba deseti milionů lidí v Kongu. Kolonie spadala do jeho „osobního vlastnictví“. V rámci „civilizační mise“ zavedl brutální režim a nucenou práci na kaučukových plantážích.



Celosvětové protesty vyvolala smrt amerického černocha George Floyda. Zemřel 25. května, když mu bělošský policista devět minut klečel na krku, ačkoli si Floyd stěžoval, že nemůže dýchat. Policista čelí obvinění z vraždy.