Brazilec zemřel kvůli výhře v loterii, únosci ho zbili a pohodili u silnice. Je už čtvrtý

Jonas Lucas Alves Dias, který v roce 2020 zvítězil v největší brazilské loterii, odešel minulý týden v úterý ze svého domova na procházku a už se nevrátil. Unesla jej skupina čtyř útočníků, kteří jej podle policie mučili a vydírali asi 20 hodin.

Požadovali po něm asi 600 tisíc dolarů, v přepočtu asi 15,1 milionu korun. V audiozáznamech, které získala stanice Globo, bylo slyšet, jak Dias telefonicky žádá svého bankéře, aby převod schválil. Banka ale jeho žádost zamítla, protože šlo o „nereálnou částku“.

Dias byl nakonec nalezen 14. září vážně zraněný na dálnici v Hortolandii, městě s 236 tisíci obyvateli v nejlidnatějším brazilském státě Sao Paulo. Lékaři jej však už nedokázali zachránit a po převozu do nemocnice na následky zranění zemřel.

Dva podezřelé policie už zatkla, další dva zůstávají na svobodě. Ministr veřejné bezpečnosti Sao Paula oznámil, že pachatelé vybrali z účtu oběti částku odpovídající čtyř tisícům dolarů, tedy asi sto tisíc korun. Úřady, které uvedly, že motivem útoku byla výhra v loterii, čin vyšetřují jako vydírání a vraždu.

Přestože se Dias stal díky výhře v loterii milionářem, vedl podle listu El País i nadále skromný životní styl, jen přestal pracovat jako prodavač nářadí a koupil si farmu v nedalekém městě.

Nadále však žil se svou rodinou ve stejném domě v Hortolandii, nezvýšil zabezpečení svého domu a chodil na stejná místa jako dřív, do místního kostela i hospody, téměř vždy jen v obyčejném tričku v žabkách. Skromný výherce loterie si dovolil jen málo luxusních věcí.

Sousedy je podle webu UOL popisován jako dobrý chlap. „Byl jsem velmi smutný, když jsem tu zprávu slyšel, byl to skvělý, úžasný člověk. Měl jsem ho rád, byl to velmi dobrý chlap, kamarád každého. Potkal tě, pozdravil tě… Byl to dobrák,“ citoval web jednoho z nich.

Kamarádovi z dětství Dias daroval nákladní auto, dalším pomohl splatit dluhy a uhradil také léčebné výlohy dalšího přítele z dětství, který podstupoval léčbu rakoviny. Ve zprávách místního tisku ho všichni, kdo milionáře znali, definovali jako člověka s prostým životem a dobrým srdcem.