Brazílie má dalších 1091 úmrtí lidí s covidem-19, Texas a Florida hlásí rekordy

BRASÍLIA V Brazílii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1091 lidí nakažených koronavirem. Podle agentury Reuters o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví země, která je koronavirovou infekcí zasažena po Spojených státech nejvíce na světě. Počet lidí s covidem-19 se zvýšil o 37.923, celkově jich je 1,539 milionu. Zemřelo už 64.265 pacientů. V Mexiku, po Brazílii druhé největší zemi Latinské Ameriky, počet obětí covidu-19 překročil hranici 30 000.

Nových případů nákazy i úmrtí je v Brazílii méně než za předchozí den, nicméně pokračuje trend, kdy už několik týdnů oficiální bilance úmrtí roste tempem asi 1000 případů za den.



Brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro se v sobotu v Brasílii zúčastnil oslav amerického Dne nezávislosti a stejně jako jejich další účastníci, včetně velvyslance USA Todda Chapmana, si nenasadil roušku. Stalo se tak den poté, co Bolsonaro vetoval tu část zákona, která ukládala povinnost nosit tuto ochranu v kostelích, ve školách, obchodech, továrnách a během soukromých shromáždění. Naopak souhlasil s tím, aby si je lidé museli nasazovat při pohybu v ulicích a ve veřejné dopravě.



Kvůli pandemii covidu-19 americká ambasáda v Brasílii letos zrušila obvyklou oslavu 4. července a místo toho vysílala slavnostní obřad prostřednictvím internetu. Bolsonaro z upevňování vztahů se Spojenými státy udělal jeden z hlavních bodů své zahraniční politiky.

V Mexiku komplikacím způsobeným covidem-19 podlehlo celkem 30.366 lidí, za poslední den se smrtelná bilance zvýšila o 523. Nakažených přibylo 6914 na 252.165. Mexiko je tak co do počtu mrtvých pátou zemí na světě a co celkového počtu infikovaných osmou. Agentura DPA napsala, že nejvíce případů je v hlavním městě Mexiku, kde žije přibližně 22 milionu lidí. V těchto dnech tam podle původních plánů měla být výrazně uvolněna opatření proti šíření nákazy, kvůli nepříznivé epidemické situaci to ale úřady už několikrát odložily.

Rekordní čísla v Texasu a na Floridě

Florida ohlásila rekordní denní nárůst 11.458 případů nákazy koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je to už podruhé za tři dny, co tento americký stát s více než 21 miliony obyvatel hlásí denní nárůst více než 10.000 infekcí. Později v sobotu podle Reuters oznámil nový rekordní nárůst také zhruba 30milionový Texas, který zaznamenal dalších 8258 nakažených a kde počet hospitalizací spojených s covidem-19 stoupl o 238 na rekordních 7890.

Floridský rekord přišel den poté, co sedm dalších amerických států ohlásilo nebývalé nárůsty nemocných. V celých Spojených státech přitom s koronavirem již zemřelo téměř 130 000 lidí. Nejnovější nárůsty nemocných jsou nejznatelnější v jižních a západních státech USA a dělají obavy i odborníkům. Vzhledem k tomu, že se v sobotu v USA slavil Den nezávislosti, proto vyzvali obyvatele ke zvýšené opatrnosti.

Nejaktuálnější nárůst na Floridě je podle Reuters větší než kterýkoliv denní rekord zaznamenaný v evropských státech na vrcholu epidemie.

Nové denní rekordní nárůsty nemocných již v pátek evidovaly Severní Karolína, Jižní Karolína, Tennessee, Aljaška, Missouri, Idaho a Alabama. Texas tehdy zaznamenal nový rekord hospitalizovaných, který v sobotu překonal.

Denní nárůst infekcí v USA v pátek činil 53.483, což je méně než rekordních 55.405 z předchozího dne. Navzdory skokovému nárůstu nemocných průměrný počet úmrtí s koronavirem v USA postupně v uplynulých týdnech klesá. To agentura Reuters připisuje skutečnosti, že se nákaza začala více šířit více mezi zdravými mladými lidmi, u nichž jsou menší rizika vážných komplikací.

V současnosti se koronavirus na Floridě objevuje u bezmála 15 procent provedených testů, zatímco před dvěma týdny to bylo o něco málo více než osm procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) však označuje podíl pozitivních testů nad pět procent za důvod k obavám.

V pátek starosta okresu Miami-Dade Carlos Gimenez zavedl kvůli koronaviru do odvolání noční zákaz vycházení a prodloužil uzavírku kasin a dalších zábavních podniků, která měla skončit. Okresy Miami-Dade a sousední Broward County, kde žije většina obyvatel Floridy, zavedly povinné nošení roušek na veřejnosti.