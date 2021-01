Brazílie má vlastní vakcínu CoronaVac prezidentu Bolsonarovi navzdory. Její účinnost je 78 procent

BRASÍLIA/PRAHA Na tento okamžik čekal João Doria dlouhé měsíce. „Nastal historický den, den pro život,“ sdělil pohnutě brazilský guvernér státu São Paulo, když místní Institut Butantan minulý čtvrtek oznámil, že vakcína CoronaVac, již saopaulská laboratoř vyvíjí s čínskou společností Sinovac, prokazuje účinnost 78 procent. „Vakcína Butantanu je saopaulská vakcína a saopaulská vakcína bude brazilskou vakcínou,“ citoval list O Globo někdejšího spojence a nyní jednoho z nejhlasitějších kritiků brazilského prezidenta Jaira Bolsonara.

Brazílie patří k zemím, v nichž si koronavirová pandemie vybírá nejtvrdší daň. Minulý týden tam počet obětí infekčního onemocnění překonal hranici 200 tisíc mrtvých. Tamní prezident však nákazu dlouhodobě zlehčuje. Nesouhlasil s tvrdými opatřeními, zesměšňuje používání roušek a stal se i předním odpůrcem očkování. Pětašedesátiletý lídr do svého těla žádnou vakcínu vpravit nechce. Nevěří jim a má za to, že když onemocnění prodělal, už mu potíže nehrozí. Naopak miliony Brazilců by paži k očkování nabídly i rády, ale zatím nemají možnost. Brazílie dosud nezačala s očkováním, přestože v regionu obvykle patří k premiantům, co se týče vakcinačních programů.

V uplynulých dnech tak Brazilci mohli pouze sledovat, jak sousední země zahajují očkovací kampaně, a přitom se dovídat, že ta jejich nemá plán, jak logisticky náročnou akci zvládnout, ani vakcíny, a dokonce ani dost injekčních stříkaček. Není proto divu, že informace o vakcíně CoronaVac vyvolala v zemi nadšení.

Je nadšení předčasné?

Vakcínu nyní posuzuje tamní kontrolní úřad Anvisa, který by měl do konce týdne rozhodnout o jejím schválení. Vakcíny typu Pfizer mají sice účinnost více než 90procentní, ale CoronaVac podle brazilských vědců lépe poslouží v zemi s jejich klimatem. Lépe se převáží a nemusí se skladovat ve speciálních mrazácích, stačí běžné chladicí zařízení. Nicméně někteří odborníci v čele s vědkyní Natalií Pasternakovou z neziskové organizace Instituto Questão de Ciência varují před předčasným nadšením. Výzkumníci ze São Paula by podle ní měli dodat více informací k vakcíně, kterou chtějí nechat schválit ve zrychleném pohotovostním řízení.

Guvernér Doria, jenž vakcínu od začátku podporuje a propaguje, však každopádně může získat další plusové body v politickém boji s prezidentem Bolsonarem. Vakcínu podpořil už před časem, kdy objednal miliony dávek pro obyvatele São Paula a opakovaně hlásal, že očkování v jeho oblasti začne 25. ledna nehledě na nařízení federální vlády. V pátek ho tak „mimořádně překvapilo“ vyjádření ministerstva zdravotnictví, které pochválilo úspěchy brazilských vědců a rovnou objednalo všech dosud vyrobených sto milionů dávek. Ministr Eduardo Pazuello, aktivní armádní činitel, jehož Bolsonaro na žhavé místo dosadil coby třetího ministra od začátku pandemie, ještě dodal, že Brazílie odstartuje vakcinaci 20. ledna, tedy o pět dnů dříve než saopaulský rival. Navíc není jasné, zda vláda nechce skoupit vakcíny, které objednal guvernér Doria pro São Paulo.



Kulisy ve hře

Tyto a další politické šarvátky však frustrují mnohé Brazilce, jejichž země si od března ještě nevydechla. První vlna onemocnění se rovnou přelila v druhou a ta v třetí. Místní unavuje sledovat, jak se jejich životy staly kulisami v politické hře, která bude mít vyústění příští rok na podzim v prezidentských volbách. Především nechápou, proč se v zemi ještě neočkuje.

„Jejich chování je směsicí neschopnosti a nedbalosti,“ uvedla mikrobioložka Natalia Pasternaková. „Kdybyste se mě na začátku pandemie zeptali, řekla bych, že Brazílie má výborný předpoklad stát se první latinskoamerickou zemí, která zahájí očkování. Jsme země s největší vakcinační infrastrukturou, pokud jde o očkovací centra či způsob přepravy v chladicích boxech a celkový transport,“ řekla britskému listu The Guardian a dodala: „To všechno je ale k ničemu, když nemáte vakcínu.“