Pokud se situace vymkne kontrole, zavedeme okamžitě karanténu pro příchozí z ciziny, říká britská vláda

Londýn Britská vláda je připravena okamžitě rozhodnout o povinné karanténě při příjezdu lidí z dalších zemí, jestliže se v nich situace šířením koronaviru „vymkne kontrole“. V rozhovoru s televizní stanicí Sky News to uvedl ministr kultury Oliver Dowden.

Britská vláda o víkendu poměrně náhle oznámila povinnou dvoutýdenní karanténu pro všechny, kdo se vracejí ze Španělska. Jakých dalších států by se opatření mohlo týkat, Dowden nesdělil. Podle listu The Daily Telegraph ale ministři pozorně sledují zejména vývoj v Lucembursku, Belgii a v Chorvatsku.

„Bylo by hloupé, kdyby vláda nepřistoupila k těmto opatřením, jestliže se budeme domnívat, že existuje určité riziko,“ řekl britský ministr. „Nemůžeme riskovat, že k nám bude virus znovu importován z jiných zemí, kde počet případů nákazy narůstá,“ dodal.

Opatření, které Londýn o víkendu zavedl, zaskočilo desetitisíce britských turistů, kteří ve Španělsku tráví dovolenou nebo se tam teprve chystají, a bylo nepříjemným překvapením i pro španělský turistický sektor.

Madrid okamžitě začal usilovat o to, aby britské úřady z nového nařízení o karanténě vyjmuly alespoň turisty na hojně navštěvovaných Baleárských a Kanárských ostrovech, kde je v současnosti počet nakažených virem SARS-CoV-2 velice nízký. Britská vláda se ocitla pod tlakem a deník The Daily Telegraph již v úterý napsal, že uvažuje o upravení pravidel pro karanténu. Například že by turisté, kteří se budou moci prokázat negativním testem na koronavirus, měli karanténu zkrácenou ze 14 dní na deset.