Vybudují si Britové skupinovou imunitu? Země přeskočí první fázi boje s koronavirem

Praha Zatímco evropské státy drasticky omezující pohyb lidí, aby zbrzdily rychle šířící se nemoc Covid-19, Velká Británie s opatřeními otálí. Premiér Boris Johnson ve čtvrtečním projevu dal jasně najevo, že se všeobecně uznávaným postupem proti nemoci řídit nechce a začal připravovat Brity na nejhorší. Pro jeho jednání existuje několik vysvětlení.

Lidé budou umírat, připravte se na to, vzkázal Johnson ve čtvrtek na tiskové konferenci. Rozhodl se přeskočit první fázi boje s koronavirem, kdy je cílem šíření viru zastavit a rozhodl se rovnou pro druhou – přenos nákazy pouze regulovat, zmínil ve své analýze server CNN.

Británie oproti zbytku Evropy zavádí restriktivní opatření výrazně pomaleji. Zatímco v části starého kontinentu platí stav nouze nebo je zásadně omezený sociální život občanů, na Ostrovech se teprve spekuluje o uvalení karantény na lidi starší 70 let. A například sportovní akce se stále hrají s diváky. Mezitím v pátek vyletěl počet mrtvých v souvislosti s koronavirem na dvojnásobek – 21 mrtvých. Všichni údajně spadali do rizikové skupiny.



Riskantní cesta

Vláda, která mluví o obětech pandemie a zatím přijímá jen lehká opatření, se dostává stále více pod tlak veřejnosti, aby s tím něco dělala. V kontextu s děním v Evropě, kde se zavírají školy, ruší se kulturní akce a přijímají se jiná omezení, britská vláda riskuje, že se veřejnost kvůli její strategii obrátí proti ní.

Hlavní vědecký poradce Patrick Vallance, který byl po boku Johnsona při jeho čtvrtečním projevu, přiznal, že míra infekce by mohla dosáhnout ve Velké Británii až 60 %. Ale je to pro vládu takový problém?



Promyšlený plán

Britská vláda se opírá o plán, který spočívá ve zpoždění opatření běžných všude jinde v Evropě. První fázi boje s nákazou vynechala, aby oddálila uzavírání škol či omezování výroby.

V boji s koronaviry počítá, že k izolaci společnosti časem dojde, ale až bude ten správný čas, popisuje dále vládní strategii zpravodajský web The Guardian.

„Taková opatření bychom zvažovali s cílem chránit zranitelné jedince. Účinnost těchto akcí musí být vyvážena s jejich dopadem na společnost,“ říkal ve středu Johnson.

Vláda tvrdí, že se řídí hlavně podle vědy. To podle CNN naznačuje, že by pro Británii bylo výhodné vybudovat skupinovou imunitu v dlouhodobějším časovém horizontu vůči novým koronavirům. Tato teorie vychází z vědeckého argumentu, že nemoc ve většině případů nemá fatální průběh a podobá se běžné chřipce. Ve zkratce to znamená, že stát chce, aby někteří Britové nemocí prošli a vyrobili si tak protilátky, píše v analýze CNN.



Na Brity zvolený postup rozdělil vědce na dvě části. Jedni s počínáním Johnsona zásadně nesouhlasí a obviňují ho z podcenění situace, druzí oceňují jeho neotřelý způsob řešení situace a vyzdvihují odvahu odklonit se od strategie zbytku kontinentu.

Postup obhajují

Diváci na stadionech? Proč ne, tvrdí ve zkratce vládní expert Vallance. Podle něho se daleko více lidí nakazí při jeho sledování utkání v hospodě než přímo na stadionu. O zápasech bez diváků nepřímo tvrdí, že jsou politickým krokem, ale nevedou ke kýženým výsledkům.

Zároveň odmítá, že by Británie postupovala příliš mírně a nedůsledně. Opatření povedou dle něj ke zpomalení postupu nákazy. Nicméně kroky podobné těm z Evropy nevylučuje, ale podotýká, že pokud k těmto krokům vláda přikročí, potrvá to dlouhou dobu, než se život vrátí do původních kolejí.

Z vědeckých kruhů ale také zaznívají hlasy, že vláda hraje ‚ruletu‘ s veřejností. Odhad 60 % by odpovídal ve Velké Británii při dvou procentní úmrtnosti 800 000 mrtvým.



Šéf zdravotnického poradního týmu Chris Whitty (vlevo), premiér Boris Johnson (uprostřed) a vládní vědecký poradce Patrick Vallance na tiskové konferenci.

Vláda se nachází pod tlakem, a tak se zdá, že přikročí k některým krokům zavedených jinde. Johnson v pátek již připouštěl, že Británie po vzoru ostatních přijme opatření, jako je zákaz velkých akcí.

CNN ve své analýze připomíná, že liknavost úředníků při zavádění opatření může mít i další zdůvodnění, než budování kolektivní imunity. Tím je teze, že lidé nebudou ochotni dodržovat drastická opatření omezující sociální kontakt jen po určitou dobu - uvádí se, že ne déle než tři měsíce, přičemž vláda odhaduje, že epidemie na Ostrovech vyvrcholí až za 14 týdnů.