Británie se připravuje na možný kolaps zdravotnictví v Londýně, do provozu byla znovu uvedena polní nemocnice

LONDÝN Británie se připravuje na možný kolaps zdravotnictví v Londýně, který by nastal v důsledku šíření nemoci covid-19. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ministr zdravotnictví Matt Hancock. Do stavu pohotovosti byla opět uvedena polní nemocnice státního zdravotnického systému NHS s názvem Nightingale (Slavík), která pacientům sloužila už na jaře.

Británie má za den přes 50 tisíc nakažených, rekordní počet od začátku pandemie hlásí i Irsko „Samozřejmě se obávám tlaku na NHS,“ komentoval Hancock informace, že londýnské nemocnice ve státním zdravotnickém systému mohou do dvou týdnů pod náporem nových pacientů s covidem-19 zkolabovat. „Vytváříme další zdroje, abychom zajistili, že NHS dostane potřebnou podporu v těch částech země, které jsou pod největším tlakem,“ dodal ministr. „Například v Londýně zajišťujeme, aby byla (nemocnice) Nightingale v pohotovostním režimu pro případ potřeby. A pokud to bude zapotřebí, samozřejmě se využije.“ Británie ve středu poprvé od dubna zaznamenala více než tisíc úmrtí s covidem-19 za den. Potvrzených případů nákazy za posledních 24 hodin přibylo 62 322, což je od počátku epidemie nejvyšší denní přírůstek. V Anglii a Skotsku od úterý kvůli zhoršení epidemické situace opět platí plošná uzávěra. Obavy vzbuzuje především nová, nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2, která se na konci minulého roku objevila na jihu Anglie. ‚Nevozte do nemocnic lidi s malou nadějí na přežití.‘ USA a Británie řeší kvůli covidu obrovské problémy Ministryně vnitra Priti Patelová ve čtvrtek v televizi BBC uvedla, že Británie „v příštích dnech“ oznámí další zpřísnění koronavirových opatření. Odmítla přitom vyloučit, že jejich součástí bude i zákaz cestování do zahraničí. Úřady již nyní cesty nedoporučují. Covidová nemocnice Nightingale je umístěna ve východním Londýně, její maximální kapacita může být až 4000 lůžek. V provozu byla za jarní koronavirové vlny, nakonec ale v důsledku zlepšení koronavirové situace poskytla péči pouhým 51 pacientům. V květnu byla uzavřena.