Britové se bojí cestování po brexitu. 190 tisíc jich letos požádalo o irský pas

Dublin/Londýn O irský pas letos požádalo téměř 190 tisíc obyvatel Spojeného království. Z Anglie, Walesu a Skotska dorazilo do konce letošního roku úřadům přes 98 tisíc žádostí, ze Severního Irska, které Dublin ve statistikách vede zvlášť, přes 84 tisíc, informoval v pondělí list The Irish Times. Rekordní počet žádostí podle listu souvisí hlavně s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie, do kterého zbývají již méně než tři měsíce.

Počet žádostí o irský pas z Anglie, Walesu a Skotska se oproti loňskému roku, který byl rovněž rekordní, zvýšil o 22 procent. V případě Severního Irska byl meziroční nárůst jen dvouprocentní. Celkem Irsko letos vydalo rekordních 822 tisíc cestovních dokumentů.

Obyvatelé Severního Irska mají na základě mírové Velkopáteční dohody právo na irský pas automaticky. Získat ho může také každý, jehož jeden rodič či prarodič se v Irsku narodil. Podle některých odhadů tak má právo na irský pas asi deset procent všech Britů.

Podle listu The Irish Times k rekordnímu počtu žádostí o irský pas přispěla nejistota, která panuje kolem brexitu. Podle dosavadních plánů by mělo Spojené království opustit EU 29. března příštího roku. Irská republika zůstává členem EU a lidé, kteří budou mít její pas, tak budou nadále unijními občany. Požívat tak budou moci všechny s tím spojené výhody včetně volného pohybu osob.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney v pondělí řekl, že jeho úřad přijme nové zaměstnance vzhledem k očekávanému dalšímu nárůstu počtu žádostí o irský pas v nadcházejících měsících.

Na rozdíl od některých jiných evropských zemí Británie umožňuje svým občanům mít dvojí občanství.