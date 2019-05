Britským premiérem by se mohl stát exministr Raab. Jeho otec prchl z Československa prřed nacisty

LONDÝN Bývalý britský ministr pro odchod z EU Dominic Raab, syn českého Žida, který prchl před nacisty, je jedním z řady uchazečů o místo premiéra Velké Británie poté, co Theresa Mayová oznámila svůj odchod z čela Konzervativní strany a následně i z pozice šéfky kabinetu.

„Dnes oznamuji svůj záměr účastnit se souboje o vedení Konzervativní strany,“ napsal Raab v neděli na Twitter. „Svůj plán pro změnu a férovější Británii jsem představil v nedělním vydání deníku Mail.“



Bývalý britský ministr pro brexit Dominic Raab.

Raab je podle informací britského listu The Times synem českého Žida, který v dětství uprchl s rodiči před nacisty. Značná část jeho příbuzenstva zahynula během holokaustu. Jeho otec přišel do Británie v roce 1938 v šesti letech a neuměl anglicky, ale časem vystudoval střední školu a začal pracovat jako manažer pro britský řetězec Marks & Spencer.

„Jako malý chlapec dorazil do Británie a věděl, že jeho babička, dědeček a většina příbuzných zůstala v zemi a byla systematicky vražděná z jediného důvodu a to, že byli Židé,“ uvedl pro média minulý týden Raab s tím, že otázka antisemitismu je proto citlivá a chce proti němu bojovat.

Do parlamentu Raaba poprvé zvolili v roce 2010, předtím od roku 2006 pracoval jako šéf administrativy tehdejšího stínového ministra vnitra Davise. Podobně jako on kritizuje zásahy státu do soukromí lidí. V květnu 2015 jej jmenovali státním tajemníkem pro lidská práva na ministerstvu spravedlnosti. Po loňských parlamentních volbách se stal státním tajemníkem pro soudy a justici, loni v lednu jej premiérka Mayová přesunula na rozšířené ministerstvo pro bytovou výstavbu a místní správu a v červenci pak jmenovala hlavní vyjednavačem pro brexit.

Tuto Raab pozici opustil kvůli neshodám s premiérkou ohledně odchodu z Evropské unie.

Ke konci tisíciletí pracoval Raab pro hlavního palestinského vyjednávače při uzavírání mírových dohod mezi Izraelem a Palestinci v Oslu. Po roce 2000 byl Raab v Haagu na britském velvyslanectví šéfem týmu, který se snažil přivést válečné zločince před soud. Po návratu do Londýna pracoval jako poradce pro izraelsko-arabský konflikt, pro Evropskou unii a pro Gibraltar.

Další zájemci o post premiéra

Zájem vést britské konzervativce po premiérce Therese Mayové ohlásil také ministr vnitra Sajid Javid. Stal se tak devátým politikem vládní strany, který hodlá o post vůdce spojený s premiérským křeslem usilovat, informovala agentura Reuters. U několika dalších výrazných konzervativců se ohlášení kandidatury ještě očekává.¨

K uchazečům o post lídra konzervativců a předsedy britské vlády patří bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, bývalá ministryně práce Esther McVeyová a také Andrea Leadsomová, která měla donedávna na starosti vládní agendu v dolní komoře britského parlamentu. Všichni tři politici stejně jako Raab opustili kabinet premiérky Mayové kvůli nesouhlasu s jejími kroku na cestě k odchodu Británie z Evropské unie.

Kromě devětačtyřicetiletého Javida, který je synem přistěhovalců z Pákistánu, chtějí v čele konzervativců i britské vlády stanout také čtyři další členové současného kabinetu: ministr zahraničí Jeremy Hunt, ministr zdravotnictví Matt Hancock, ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart a ministr životního prostředí Michael Gove.