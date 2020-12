Brusel vyloučil možnost schválení dohody s Británií do konce roku, europoslancům nezbyl dostatek času

Evropský parlament již letos nestihne schválit případnou dohodu mezi Evropskou unií a Británií, podle níž se měly obchodní a další vztahy obou stran řídit od začátku ledna.

Europoslanci v pondělí konstatovali, že na prostudování a schválení dokumentu nebudou mít dostatek času, i kdyby Brusel a Londýn v nejbližších hodinách či dnech úmluvu nakonec podepsaly. Vyjednávací týmy mezitím pokračují v rozhovorech, nabízené ústupky ve zbývajících sporných otázkách však zatím shodu nepřiblížily.

Obě strany ani po měsících rozhovorů nedospěly ke kompromisu ohledně přístupu unijních rybářů do britských vod či ohledně společných pravidel hospodářské soutěže. Přechodné období vyprší poslední letošní den a po jeho konci už se Británie nebude řídit unijním právem. Europoslanci minulý týden oznámili, že mezním termínem pro uzavření dohody, aby ji stihli schválit, je neděle 20. prosince.



„Evropský parlament dělal vše, co bylo v jeho silách, aby udělil svůj souhlas do konce přechodného období, a je připraven podniknout jakýkoli krok, aby minimalizoval negativní dopad na občany a firmy,“ napsal v pondělí na twitteru brexitový koordinátor EP David McAllister po schůzce skupiny zabývající se vztahy s Británií.

Jeho kolegyně a šéfka parlamentních socialistů Iratxe Garcíaová podotkla, že pokud by vyjednávání v příštích dnech k dohodě dospěla, bude na Evropské komisi, aby našla cestu, jak překlenout období od začátku roku do ratifikace dohody.

Diplomaté některých unijních zemí přitom hovoří o možnosti, že by dohoda mohla začít platit v rámci takzvaného předběžného provádění i bez souhlasu parlamentu, který by ji mohl schválit až dodatečně v lednu. Tuto variantu však řada europoslanců odmítá, neboť jim podle nich výrazně ztěžuje případné odmítnutí smlouvy.

Vyjednávači obou stran v pondělí pokračují ve snaze přiblížit shodu v otázkách práv na rybolov v britských vodách či standardů dodržovaných britskými firmami. Podle unijních zdrojů o víkendu nabídl hlavní vyjednávač EU Michel Barnier možnost, že by se rybáři z členských zemí vzdali většího podílu na úlovcích než byli dosud ochotni, ani tento ústupek však Londýn nepřesvědčil.

„Víkendová nabídka EU byla velmi velkorysá a země jako Francie, Nizozemsko, Dánsko, Belgie a Irsko sotva učiní další,“ řekl televizi RTE irský ministr zahraničí Simon Coveney.

Obě strany nadále tvrdí, že se chtějí o dohodu pokoušet do poslední chvíle, ale jsou připraveny obejít se i bez ní. Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí, na které může mít navíc dopad šíření nové mutace viru v Británii.