Hamáček nastínil dvě možné covidové strategie. Rozhodne odborná politická debata

PRAHA Česko se podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) může v boji s epidemií covidu-19 v příštích týdnech řídit buď podle počtu lidí v nemocnicích, nebo se snažit srazit nárůsty potvrzených nákaz pod 1000 denně.

Na pondělní tiskové konferenci řekl, že volba jedné z těchto strategií vedle protiepidemického systému PES vyžaduje politickou debatu. Nechtěl odhadovat, k jakému datu by případně vláda mohla vyhlásit opatření odpovídající pátému stupni PES. Měla by ale podle něj mít minimum výjimek a trvat dost dlouho.

Hamáček řekl, že pro další boj s epidemií se rýsují dva scénáře. Podle prvního by byla hlavním pomocným ukazatelem obsazenost nemocnic pacienty s covidem-19. „Ta zatím nedosahuje katastrofických rozměrů, ale také pomalu roste,“ uvedl. Druhou strategií je podle něj zpřísnění opatření tak, aby byly přírůstky maximálně 1000 zjištěných nákaz denně. „To znamená menší nálož pro nemocnice,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Rádio Impuls zase uvedl, že na pondělním jednání vlády pravděpodobně nebude řeč o přechodu Česka do 5. stupně PES: „Ale uvidíme, s čím dnes přijde ministr zdravotnictví. Ve středu ráno se definitivně rozhodne, jestli od 27. prosince přijdou další opatření. Stav v nemocnicích je stabilizovaný, ale musíme to sledovat. Každé opatření navíc vyvolává další náklady na kompenzace.“



Kabinet by měl debatovat, kterou cestou se vydá. „Určitě to vyžaduje odbornou politickou debatu,“ řekl Hamáček. Situace v Česku se zhoršuje plošně, řada krajů spadá již do pátého stupně PES, doplnil. Šéf Ústředního krizového štábu doufá v to, že ve Sněmovně se najde většina, která umožní prodloužení nouzového stavu i po 23. prosinci. „Že se najde většina těch, kdo uznají, že situace není jednoduchá a není čas na politikaření,“ uvedl.



Kabinet by se ve středu mohl zabývat tím, jak opatření zpřísní. Hamáček odmítl konkretizovat, k jakému datu by tak mohli ministři učinit. „Nechci, aby ve vzduchu létaly různé termíny,“ uvedl. Opatření by ale podle něj měla být ucelená a s minimem výjimek proti systému PES. Poukázal na to, že řada okolních států využívá vánočních svátků, kdy se chování lidí mění bez ohledu na opatření.