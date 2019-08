Bývalý kyrgyzský prezident Atambajev je ve vazbě. Obviněn je z několika zločinů

BIŠKEK Bývalý kyrgyzský prezident Almazbek Atambajev byl v noci na pátek uvězněn ve vyšetřovací vazbě tajné služby a obviněn z korupce a dalších zločinů. Oznámily to tiskové agentury. Atambajev obvinění odmítá. „Soud v Biškeku, který zasedal v sídle státního výboru národní bezpečnosti, rozhodl uvalit vazbu po dobu vyšetřování, do 26. srpna,“ řekl agentuře Interfax exprezidentův obhájce. Obvinění podle serveru 24.kg odmítl jako neopodstatněná, bývalou hlavu státu by navíc měla chránit imunita.

Atambajev se po středečních chaotických pokusech o zatčení sám ve čtvrtek vzdal pořádkovým silám. Ty jej po dva dny obléhaly v jeho rezidenci ve vsi Koj-Taš u Biškeku, kde jej bránila až tisícovka jeho přívrženců.

Kyrgyzský exprezident se po dvou dnech bojů vzdal policii. Nepokoje se přesunuly do hlavního města Exprezidentovo zadržení nezmírnilo ve středoasijském Kyrgyzstánu napětí, které ve čtvrtek přerostlo v násilné protesty v centru hlavního města Biškeku. Stoupencům bývalé hlavy státu se přes policejní kordony podařilo do Biškeku proniknout. Demonstranti žádali demisi prezidenta Sooronbaje Žeenbekova, který je považován za hlavního Atambajevova politického soka. Policie k rozehnání davu použila gumové projektily, vodní děla a ohlušující granáty. Skoro stovka lidí utrpěla zranění, policie v pátek oznámila, že zadržela čtyři desítky demonstrantů. Do Biškeku se navzdory napětí sjeli premiéři členských zemí Euroasijské hospodářské unie (EAHU), ekonomického společenství spojujícího Rusko s několika postsovětskými státy. Summit, plánovaný dlouho předem, má projednat ekonomickou integraci v euroasijském prostoru. Podle ruského velvyslanectví v Biškeku je situace v pátek ráno klidná. Prezident Žeenbekov během schůzky s arménským premiérem Nikolou Pašinjanem vyjádřil přesvědčení, že summit bude úspěšný. Dvaašedesátiletý Atambajev, který stál v čele chudé středoasijské země v letech 2011 až 2017, byl nedávno zbaven imunity. Obvinění z korupce, z pozemkových podvodů a osvobození člena zločineckého gangu odmítá a tvrdí, že jde o politické pronásledování ze strany nynějšího vedení státu v čele s prezidentem Žeenbekovem. Tomu sám pomohl do prezidentského křesla v dobách, kdy ještě býval jeho chráněncem. Později se vztahy mezi oběma politiky prudce zhoršily. Osobní konflikt budí obavy z vážných potíží v postsovětské středoasijské republice, kterou trápí také národnostní napětí, poznamenala agentura AFP. Při opakovaných pokusech o Atambajevovo zatčení byl jeden policista zabit a zraněna byla další padesátka lidí, z toho asi polovina policistů. Atambajev se v médiích chlubil, že při odrážení útoku sám střílel, ale snažil se nikoho netrefit. Do policejní akce se údajně zapojily dva tisíce mužů. Kyrgyzstán prošel od rozpadu bývalého Sovětského svazu složitým vývojem, v roce 2005 byl svržen tehdejší prezident Askar Akajev, stejný osud o pět let později potkal exprezidenta Kurmanbeka Bakijeva. Akajev žije v ruském a Bakijev v běloruském exilu.