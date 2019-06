Čaputová nebude na okrasu, může být nejlepší prezidentkou, píše slovenský tisk

BRATISLAVA Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová není hlavou státu na okrasu, může se stát nejlepší prezidentkou. Pro naplnění svých záměrů ale bude muset usilovat o to, aby se nenechala strhnout politickými tábory. Napsal to v pondělí slovenský tisk v reakci na sobotní inauguraci první ženy do nejvyšší státní funkce v historii Slovenska. Čaputová v prezidentském úřadu vystřídala Andreje Kisku.

„Nejdůležitější je, že podobně jako Andrej Kiska ani ona nechce přistoupit na lži o beznadějném Slovensku, kde vládnou cynici s podporou mafiánů a všichni ostatní mají držet hubu a krok. Proto zdůrazňuje, že jako prezidentka nebude vládnout, ale sloužit lidem a zemi,“ napsal list Denník N.



Podle deníku z Čaputové vyzařuje neuvěřitelný klid, což jí dává naději, že bude schopna být skutečně prezidentkou všech nebo se o to alespoň pokusí.

„Pokud Zuzana Čaputová bude sloužit tak, jak říká, pak země bude mít nejlepší prezidentku,“ soudí list Sme, podle kterého Čaputová zřejmě pochopila podstatu veřejné služby, když uvedla, že přišla sloužit lidem a že funkci bude vykonávat svobodně. „Řekla to v době, kdy se politicky obchoduje s posty, nominacemi, rozhodnutími o zákonech, dokonce i s křesly na ústavním soudu,“ dodal.

Podle deníku Pravda bylo na Slovensku v uplynulých letech vyhloubeno příliš mnoho politických zákopů. „Pokud bude chtít Čaputová naplnit alespoň v hlavních bodech obsah svého inauguračního projevu, bude muset usilovat i o to, aby se nenechala strhnout bojujícími stranami a nenechala ze sebe udělat nástroj boje, protože to hlavě státu v našem systému nepřísluší,“ napsal list. Zároveň dodal, že dnes ještě nikdo neví, jak to nakonec dopadne, ale na naději není nic špatného.