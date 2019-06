Den D Zuzany Čaputové, v čele Slovenska střídá Kisku. Do prezidentského paláce pozvala seniory

BRATISLAVA/PRAHA Počínaje dnešním dnem bude mít Slovensko poprvé ve svých dějinách prezidentku – Zuzanu Čaputovou. Novou slovenskou prezidentku čeká kromě oficiálního slibu před poslanci parlamentu nebo vojenských poct i slavnostní oběd, na který pozvala čtyřicet seniorů z celé země.

Nová hlava státu složí svůj slib krátce před polednem na slavnostním zasedání parlamentu. Stane se tak přesně 78 dní od okamžiku, kdy byla v polovině dubna zvolena. Inaugurační slavnost potrvá několik hodin a bude se postupně odehrávat na několika místech v centru Bratislavy. Její součástí bude i defilé před nastoupenými jednotkami armády či ekumenická bohoslužba slova v bratislavské katedrále svatého Martina. Uvedení do úřadu vyvrcholí večer slavnostní recepcí v budově Slovenské filharmonie.



Dopoledního slavnostního složení slibu před poslanci parlamentu se zúčastní nejenom dosavadní hlava státu Andrej Kiska, ale i oba dosud žijící bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. Očekává se, že hned poté pronese nová prezidentka svůj první oficiální projev, v němž nastíní své vize pro budoucí vývoj Slovenska.

Prezidentka Čaputová si podle informací uveřejněných ve slovenských médiích pozvala na uvedení do úřadu padesátku nejbližších příbuzných a přátel. Chybět by tak například neměly její dvě dcery, které budou prezidentku oficiálně doprovázet během některých částí inauguračního programu. V posledních dnech se spekulovalo, jestli na slavnostní uvedení do úřadu přijde její partner, fotograf a textař Peter Konečný. Média psala o krizi jejich dvouletého vztahu a také sama Čaputová později přiznala, že se svým partnerem procházejí těžkým obdobím.

Mnoho symbolů

První oficiální den v úřadě je pro každého prezidenta příležitostí učinit řadu symbolických gest.

Zatímco Andrej Kiska před pěti lety pozval na slavnostní oběd do prezidentského paláce lidi bez domova a sociálně slabé, bude jeho nástupkyně Čaputová hostit čtyřicet seniorů z domovů sociální péče z celého Slovenska.

To zároveň odráží jedno z hlavních témat její minulé volební kampaně, kdy chtěla upřít pozornost na situaci lidí starší generace. Poté hodlá prezidentka uctít oběti železné opony u památníku Brána ke svobodě na Děvíně, čímž chce podtrhnout, že během svého mandátu bude zastávat proevropské postoje. Plánuje rovněž navštívit hrob prvního novodobého prezidenta samostatného Slovenska Michala Kováče na bratislavském Ondřejském hřbitově. Během inauguračního dne se hodlá prezidentka na některá místa přesouvat pěšky a této příležitosti využít k setkání s občany.

45letá právnička a občanská aktivistka Zuzana Čaputová, která až do svého zvolení letos na jaře v politice nepůsobila, v minulých týdnech postupně představovala členy svého poradního týmu.

Vládě, vedenou stranou Směr – sociální demokracie, nabídla konstruktivní spolupráci. Již dříve také oznámila, že jako jeden ze svých prvních kroků v úřadě si pozve zástupce všech parlamentních stran, aby s nimi diskutovala o budoucnosti země a o způsobech, jak překonat krizi důvěry mezi politiky a občany. Čaputová také uvedla, že se chce i nadále setkávat se spoluobčany. Má také v úmyslu zachovat si dosavadní bydliště v západoslovenském Pezinku.

Čaputová šla do prezidentských voleb jako nezávislá kandidátka s podporou nově vzniklé liberální koalice Progresivní Slovensko Spolu a původně nepatřila k favoritům. Nakonec je ale vyhrála, když porazila kandidáta vládní strany Směr, místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče.