Česká letuška v Číně: Všichni se bojíme. V letadle nosíme masky i rukavice, zrušili jsme drinky i porcelán

PRAHA/PEKING „Z Pekingu je ,město duchů‘. Obvykle přecpané ulice zejí prázdnotou,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz letuška čínské společnosti Hainan Airlines Irena Eichlerová, která již čtyři roky žije v Číně. Nikdo kolem ní prý neví, jak se situace bude vyvíjet v následujících dnech. Ochranná opatření se podle ní zásadně dotkla i pasažérů Hainan Airlines, jež létají také do Prahy.

Lidovky.cz: Jak se cítí letuška v Číně bojující s koronavirem?

Je to samozřejmě nepříjemné. Na palubě letadla přijdeme do styku s lidmi z různých koutů světa, stejně tak na letištích. Pochopitelně se všichni bojíme. Jsem ale ráda, že naše společnost změnila servis a nastavila bezpečnostní opatření tak, aby posádka přišla do styku s cestujícími co nejméně.

Někteří kolegové cizinci se bojí, že zůstanou v Pekingu zavření a nebudou moci odjet domů. Nikdo neví, jak se situace bude vyvíjet v následujících dnech. Zavírají se hranice a ruší se lety.

Lidovky.cz: V pátek jste přiletěla z Toronta do Pekingu. Jak na pekingském letišti vypadalo?

Byl tam naprostý klid. Terminál 2 byl prázdný, bylo tam opravdu jen minimum lidí. Obvykle tam bývá dost rušno a plno. Ani na terminálu 1 jsem moc lidí nepotkala. Spousta letů byla zrušena. Na pasovou kontrolu pro cizince, kde pokaždé čekám ve frontě, jsem šla rovnou na řadu. To se mi ještě nestalo.

Irena Eichlerová (27) pochází z Krupky u Teplic vystudovala Konzervatoř v Teplicích a následně učila hře na klavír

jako letuška začínala v roce 2015 u české společnosti Travel Service

od roku 2016 žije v Číně a létá pro Hainan Airlines

Lidovky.cz: Jak se změnily předletové postupy pro cestující i posádku?

Každému, kdo vstoupí na letiště, okamžitě měří teplotu. Posádce se měří už během předletového briefingu ve firemním sídle. Pro testy na alkohol teď má vedoucí každého letu svůj. Kvůli obavě z koronaviru se už nepoužívá oficiální tester pro všechny posádky. Naštěstí se zatím nikdo ze zaměstnanců Hainan Airlines virem nenakazil.

Lidovky.cz: Promítly se obavy ze šíření koronaviru i v nabídce palubních služeb?

Ty změny jsou zásadní. Naše společnost si vždy na kvalitě služeb zakládala. Od objevení koronaviru ale už cestujícím nedáváme deky, polštáře a hygienické sety, a to ani na dlouhých mezinárodních linkách či v business třídě. Z původních tří možností teplého jídla už není na výběr, dáváme rovnou pouze jedno. Nepodáváme welcome drink, nenabízíme horký ručník na osvěžení. Kartové menu také není k dispozici. Společnost zrušila i látkové prostírání, porcelánové nádobí a příbory. Vše je teď jednorázové. I mléko, cukr a citron je teď v prášku. Přestali jsme nabízet i alkohol. Máme pouze základní nápoje. Ovoce a menší svačinky, které jsou běžně dostupné po celou dobu letu, už také nenakládáme.



Kvůli koronaviru se ruší vnitrostátní linky v Číně.

Lidovky.cz: Musí posádka letadla dodržovat nějaké speciální postupy?

Všichni z posádky musí nosit během celého letu respirátor nebo masku a ochranné rukavice. Na každém mezinárodním i vnitrostátním letu měříme cestujícím teplotu, a pokud má někdo z nich nad 37,3 stupňů Celsia, ještě několikrát mu po zbytek letu teplotu kontrolujeme. Po přistání si pro dotyčného přijde zdravotní personál, provede další vyšetření a zamezí styku s ostatními.

Také každému rozdáváme formulář s bezpečnostními otázkami - zda byl dotyčný za posledních 14 dní ve styku s osobou, která měla horečku či podezření na koronavirus, jestli nemá příznaky jako kašel, kýchání, teplotu, rýmu, bolest kloubů, bolest v krku nebo hlavy nebo zda v poslední době cestoval do provincie Hubei (epicentra koronaviru, pozn. red.) a podobně. Uvedené postupy jsou pro mě i kolegyně dost nezvyklé, nikdy jsme tohle nezažily a jsou to opravdu výjimečná řešení.

Hainan Airlines třetí největší čínský letecký dopravce

založen roku 1989

vlastní flotilu 230 letadel

létá do 45 zahraničních destinací, včetně Česka (koncem února bude linka zrušena)



provozuje lety do 79 čínských měst

9 let po sobě si zasloužila 5 hvězdiček od agentury SKYTRAX

Lidovky.cz: Jak aktuálně vypadá vzdušný provoz nad Čínou?

Naše společnost ruší každý den několik vnitrostátních letů a chystají změny i v mezinárodních linkách. Nějaké se v průběhu února pravděpodobně zcela zruší a u některých se sníží jejich četnost. Všechny společnosti samozřejmě v první řadě zrušily lety do uzavřených oblastí, kam jsme i my pravidelně létali.

Lidovky.cz: Cestuje letadlem kvůli obavě z koronaviru méně pasažérů?

To nedokážu zatím říci. Každý rok v období oslav čínského Nového roku je cestujících mnohem méně. Tento rok se Nový rok slavil mezi 24. a 31. lednem, takže se teprve začíná projevovat, zda bude cestovat méně lidí i kvůli koronaviru. Společnost to ale předpokládá, právě proto se mnoho letů ruší.

Lidovky.cz: Bojíte se nákazy?

Ne. Jsem mladá, zdravá, když jdu ven z bytu v Pekingu nebo do letadla, vždy nosím respirátor a používám dezinfekční gel a ubrousky. I za normální situace příliš nenavštěvuji místa, kde se shromaždují lidé, takže věřím, že jsem v bezpečí.

Česká letuška v Číně Irena Eichlerová.

Lidovky.cz: Odmítá někdo z kolegyň či pilotů za současné situace létat?

Vím, že některé kolegyně mají strach. Někdo se už vrátil domů, někdo to plánuje. Vypadá to, že spousta posádek dostane neplacené volno, to se ale vše teprve uvidí.



Z Pekingu je ‚město duchů’

Lidovky.cz: Jak vypadají pekingské ulice?

Z Pekingu je „město duchů.“ Obvykle přecpané ulice v posledních dnech zejí prázdnotou. Na silnicích nejsou zácpy, aut jezdí minimum. Lidí na ulicích mnoho nepotkáte. Ty, co potkáte, mají přes obličej masky. Působí to celé vážně divně, normálně je všude plno lidí. Ani v metru nemáte šanci si sednout, a nyní si můžete vybírat. Ani turistů ve městě moc není. Každý se bojí. Spousta obchodů a restaurací má také zavřeno.

Lidovky.cz: Omezovalo vás to nějak v běžném životě?

Jsem zvyklá objednávat si jídlo, nerada vařím jen pro sebe. Nyní si ale raději uvařím. Také pokud nemusím, nevycházím ven. Omezená se ale necítím.

Lidovky.cz: Seženete v obchodech všechno, co chcete?

Ano. Jediný problém jsou masky či respirátory, ty jsou všude vyprodané.

Lidovky.cz: Zaznamenala náznaky toho, že by Čína nechtěla „přiznat celou pravdu“?

Nemyslím, že by se Čína snažila něco zatajit, alespoň ne v tomto případě, ale... nelíbilo se mi, že první případ koronaviru byl již někdy v prosinci a veřejnost o tom neměla tušení. Po internetu také kolovalo falešné video, kdy Číňanka v převleku zdravotní sestry šířila nepravdivé informace. Například rozhlašovala, že jsou koronavirem nakaženy statisíce lidí. V lidech to samozřejmě vyvolalo strach, paniku a nedůvěru vůči Číně. Dotyčná má být trestně stíhána.

Lidovky.cz: Řeší podle vás Čína situaci efektivně?

Ano, jsem překvapena rozsahem opatření. Kolem budov, kde mám byt, jsou pásky a není možné, aby kdokoliv vjel do areálu bez změření teploty. Každý den se u nás dezinfikuje chodba. A takhle to bude asi všude. Studenti na školách mají volno, zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům neplacenou dovolenou. Cílem je omezit přesuny lidí. Musím uznat, že Čína dělá, co může, aby se koronavirus nešířil.

Nakažení z tržiště. Číňané vědí, jak se projevil koronavirus u prvních pacientů, z 99 jich zemřelo 11

Naopak mimo Čínu se situace řeší až přespříliš, je to podle mě přehnané.. V České republice je již problém sehnat roušky. Proč? Kolik lidí zemře ročně na běžnou chřipku? V Torontu, kde jsem byla minulý týden, jsem nemohla sehnat masku, všude byly vyprodané. Kupují je i lidé, kteří je nepotřebují, a pak je nouze tam, kde jsou opravdu potřeba. Lidé by se měli méně koukat na televizi a číst zprávy, kde jsou informace „nafouknuté“ a vyvolávají paniku.

Letiště v Pekingu zeje prázdnotou.

Lidovky.cz: V Číně pracujete už téměř 4 roky. Na jaké kulturní rozdíly jste si musela zvykat?

Číňan musí být všude první, tlačí se a nerespektuje osobní prostor. To mě vždy vytáčelo. Nejvíce mi ale vadí, že si při kýchání a zívání nezakrývají ústa. Zvlášť v době, kdy se začne šířit nějaký virus, jako například teď. Ještě že všichni nosí roušky.

Také jsem nechápala, že si pochutnávají na různých částech zvířat, které my bychom nepozřeli. Jedí třeba prasečí mozek, kuřecí pařáty, kachní hlavy a mnoho dalšího. Oni zase nemusí naše „západní“ jídla.

Lidovky.cz: Vracíte se do Prahy. Těšíte se domů?

Moc se do Česka těším, tím spíš, že tam budu celý měsíc. V posledních letech jsem si rodinu moc neužila. Kromě ní se nemůžu dočkat české kuchyně a že si osvěžím mateřský jazyk.